Bahia sai na frente no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil sub-20

Em partida válida pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil Sub-20, o Bahia saiu na frente do Retrô. Jogando no CT do clube pernambucano, em Camaragibe, os Pivetes de Aço bateram o clube pernambucano pelo placar de 3 a 0.

Os gols do Bahia foram marcados por João Coni, aos onze minutos de jogo, Juninho, aos 29 da segunda etapa e Alex, aos 38 minutos, também do segundo tempo.