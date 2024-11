Bahia sofre com falhas defensivas, perde a segunda seguida e aumenta marca negativa de Ceni contra o São Paulo

Jogando na Casa de Apostas Arena Fonte Nova na noite desta terça-feira (5), o Bahia sofreu mais um revés na temporada. O Tricolor foi superado pelo São Paulo pelo placar de 3 a 0, com gols marcados por Luiz Gustavo, Rato e Lucas, após falhas do sistema defensivo do time baiano.

Com o resultado, o Bahia permanece na 7ª colocação, com 46 pontos, mas pode ser ultrapassado pelo Cruzeiro, caso o time mineiro vença sua partida. Já o São Paulo se isola ainda mais na 6ª colocação, abrindo oito pontos do Bahia.

O Bahia agora encara o Juventude, no próximo sábado (9), às 19h, no Alfredo Jaconi, também pelo Brasileirão. Enquanto o São Paulo encara o Athletico Paranaense, também no sábado (9), às 21h, no MoumBIS. O JOGO

Logo aos três minutos, a primeira finalização do Bahia! Após trocas de passes do Bahia, Cauly achou Luciano Rodríguez, que bateu firme no canto direito de Rafael, que segurou.

POR POUCO!

Aos cinco minutos de jogo, Sabino erra na saída de bola, Lucho recupera e toca para Ademir, que invade a área e finaliza no contrapé, mas a bola passa raspando a trave. Quase o primeiro do Tricolor baiano!

Não percebeu!

Aos onze minutos, Ademir faz bela jogada pela direita e toca para o centro da área, o zagueiro do São Paulo falha no lance, mas Cauly não percebe que sobrou para ele. Ainda assim, ele recupera e toca para Jean Lucas bater fraco para defesa de Rafael.

QUASE O PRIMEIRO!

Aos 15 minutos, Luciano Rodríguez sofre falta de Marcos Antônio na entrada da área. Na cobrança, Lucho bate a falta rasteira e Rafael se atrapalha. A bola quase entra no gol, mas o goleiro se recupera e manda para escanteio.

São Paulo chega, mas sem perigo!

No minuto 22 teve a primeira chegada do São Paulo no ataque com maior perigo. Luiz Gustavo recebeu de Ferreirinha e chutou colocado rasteiro, mas Marcos Felipe defendeu tranquilamente.

Lucas quase marca!

Aos 24 minutos, o camisa 7 recebe no meio de campo e avança até a entrada da área. O camisa 7 bate rasteiro, a bola desvia na zaga e passa à direita da trave.

Com falha de Marcos Felipe, São Paulo abre o placar.

Aos 40 minutos do primeiro tempo, Marcos Felipe tenta sair jogando, mas erra e entrega a bola nos pés de Luiz Gustavo, do São Paulo, que com o gol aberto, toca para o fundo das redes e inaugura o placar.

RAFAEL FAZ UM MILAGRE!

Aos 44 minutos, Luciano Juba é acionado na área com cruzamento e desvia de cabeça. Rafael faz um milagre e evita o empate do Bahia. Segue 1 a 0 para o time paulista.