Bahia sofre virada do Palmeiras em casa e chega ao sexto jogo sem vencer no Brasileirão

Na noite desta quarta-feira (20), o Bahia enfrentou o Palmeiras às 18h na Casa de Apostas Arena Fonte Nova. No duelo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Tricolor de Aço perdeu pelo placar de 2 a 1 e chegou à sua terceira derrota consecutiva. Lucho Rodríguez foi o autor do gol tricolor; Raphael Veiga e Flaco López fizeram os gols para o Alviverde Paulista.

Com o resultado, o Esquadrão segue na oitava colocação da tabela com os mesmos 46 pontos que assombram a equipe há seis jogos, mas apesar do jejum, ainda segue na briga pelo G7 do Brasileiro. O último triunfo da equipe baiana foi contra o Criciúma, no dia 29 de setembro.

O próximo compromisso do Bahia será novamente ao lado do seu torcedor, no próximo domingo (24). A equipe vai encarar o Athletico Paranaense na 35ª rodada da competição com horário marcado para às 16h.

O JOGO

O Bahia foi quem começou melhor na partida e as mudanças pareceram ter surtido efeito. Com muita velocidade na saída e de forma mais vertical na construção de jogadas, o Esquadrão chegou no seu primeiro lance de perigo aos doze minutos. Após cruzamento na área do Palmeiras, Ademir cabeceou para Weverton encaixar a bola.

Gol do Bahia

Aos 26 minutos, Everton Ribeiro pela direita achou Gilberto no meio, que ajeitou para Lucho Rodríguez pegar de primeira e chutar no canto direito do goleiro Weverton e abrir o marcador da partida.

Jean Lucas quase faz o segundo!

O Esquadrão quase chegou ao segundo gol! Everton Ribeiro iniciou jogada pelo meio driblando dois marcadores, Rolou para Thaciano tocar para Ademir, que cruzou para Jean Lucas pegar de primeira e Weverton espalmar para o canto direito aos 37 minutos.

Palmeiras empata o jogo

Raphael Veiga cobrou falta precisa na entrada da área aos 40 minutos e guardou a bola no ângulo do gol do Bahia e sem chances para o goleiro Adriel.

Jogador mais decisivo do Bahia no segundo turno do Brasileiro, Lucho foi o responsável por abrir o placar na Casa de Apostas Arena Fonte Nova | Foto: Maurícia da Matta/Bahia Notícias