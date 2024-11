Bahia solicita extensão de residência de francês auxiliar de Rogério Ceni por mais cinco anos

A estabilidade há de se manter no Esporte Clube Bahia por um bom tempo. Após Ferran Soriano bancar a permanência de Ceni no Bahia, o Bahia Notícias obteve com exclusividade o pedido feito de manutenção de residência do técnico auxiliar de Rogério Ceni, Charles Hembert, pelo Bahia ao Ministério das Relações Exteriores.

Charles tinha residência autorizada anteriormente pelo período de um ano feito pelo próprio EC Bahia, mas expirou no último mês de outubro e o Tricolor solicitou a renovação por um período mais longo, pelos próximos cinco anos.

Nascido em Paris, na França, Charles Alexandre Patrice Francis Hembert teve a primeira experiência no futebol na seleção de Camarões, na Copa do Mundo de 2014, no Brasil. Sua chegada ao Brasil está diretamente ligada a Rogério Ceni. Eles se conheceram durante a Copa América Centenário, quando o ex-técnico do Fortaleza foi auxiliar pontual de Dunga.