Bahia tem 15 delegacias da mulher que vão funcionar 24h

A Bahia tem 15 Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher (Deams) em diversas cidades e que vão funcionar 24 horas, conforme a Lei 14.541, de 3 de abril de 2023, publicada esta semana.

Além das Deams, o estado também conta com sete Núcleos Especializados de Atendimento à Mulher (Neams), e a Deam Online, com funcionamento 24 horas para o registro de ocorrências e atendimento realizado por delegada. O serviço foi implantado em março do ano passado, e garante desde a coleta de depoimentos e autuação em flagrante até a solicitação de medidas protetivas de urgência.

Segundo a Polícia Civil, as delegacias do estado vão se adequar à nova regra, e vão contar com o suporte da Deam Online, que terá o serviço ampliado.

Confira a lista de Deams e Neams na Bahia

15 Deams:

Salvador (Brotas) | Rua Padre Luis Filgueiras, Nº 180, CEP: 40240-495, Brotas

Salvador (Periperi) | Rua Dr. Walter Almeida, S/N, CEP: 40720-070, Periperi

Camaçari | Rua Clayton Leão, S/N, CEP: 40800-400, Centro

Candeias | Rua Duque de Caxias, 12, Santo Antônio

Jequié | Rua 15 de Novembro, Nº 497, CEP: 45203-570, Campo do América

Feira de Santana | Rua Adenil Falcão, Nº 1252, CEP: 44088-642, Brasília

Ilhéus | Av. Soares Lopes, Nº 1741, CEP:45653-005, Centro

Juazeiro | Rua Canadá, Nº 38, CEP: 48900-000, Maria Goretti

Barreiras | Rua Júlio César, Nº 500, CEP: 47800-000, Aratu

Itabuna | Rua Rio Almada, Nº 196, CEP:46605-375, Góes Calmon

Paulo Afonso | Rua Nelson Rodrigues, Nº 92, CEP: 4860-000, Panorama

Porto Seguro | Rua Itagibá, Nº 139, CEP: 45810-000, Centro

Alagoinhas | Rua Democrata, S/N, CEP:48000-100, Jardim Petrolar

Vitória da Conquista | Av. Humberto de Campos, Nº 205, CEP:450230-000, Jurema

Teixeira de Freitas | Rua Santa Bárbara, S/N, CEP:45995-000, Bom Jesus

7 Neams:

Luís Eduardo Magalhães | Av. Ayrton Senna, 395, Santa Cruz

Senhor do Bonfim | R. Juvêncio Fialho, 20 – Bonfim III

Irecê | R. Santo André, 119, Copirecê

Santo Antônio de Jesus | Av. ACM, S/N, São Benedito

Valença | Rua Cidade do Rio de Janeiro, nº 01, Novo Horizonte

Itapetinga | Rua Equador, s/n, Ecosane

Santo Amaro | Av. Rui Barbosa, 232, Bonfim