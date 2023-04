Bahia tem a 2ª torcida mais fanática do Brasil, aponta pesquisa

O Bahia tem a segunda torcida mais fanática do Brasil, além da terceira mais fiel. É isso que aponta a pesquisa CNN/Itatiaia/Quaest, feita com 6.507 torcedores do país. Os dados foram levantados com base em duas perguntas respondidas pelos entrevistados: Você se considera um torcedor fanático? Você torce para outro time brasileiro?.

Ao todo, 43% dos torcedores do Esquadrão responderam positivamente à primeira questão. A única torcida que ficou à frente neste quesito foi a do Sport, com 45%. Fechando o top 3, estão os vascaínos, com 41%.

De acordo com o levantamento, o sentimento de fanatismo está mais presente na faixa etária de 16 a 30 anos (36%). Também foi registrado um empate entre 31 a 50 anos e mais de 51 anos, com 27%. No total, 30% dos entrevistados se consideraram torcedores fanáticos.

No quesito fidelidade, a pesquisa aponta que Internacional e Grêmio possuem os torcedores mais fiéis. Os rivais gaúchos estão empatados na liderança, com 82%. Já o Bahia aparece logo depois, com 71%, seguido do Atlético/MG, com 70%.

O questionário mostra ainda que os mais velhos é que carregam o costume de torcer para mais de um clube brasileiro. Segundo o levantamento, essa prática faz parte da realidade de 37% dos entrevistados com mais de 51 anos. No grupo entre 16 e 30 anos, ela é de 24%. Entre 31 e 50 anos, está em 29%.

O levantamento faz parte do Maior Raio-X do Torcedor, que foi construído com 6.507 entrevistas presenciais com torcedores de 16 anos ou mais em 325 cidades brasileiras, no período entre 29 de março e 2 de abril de 2023. A margem de erro é de 1,4% para mais ou para menos, enquanto o nível de confiabilidade é de 95%.

Clubes com torcedores mais fanáticos

1. Sport – 45%

2. Bahia – 43%

3. Vasco – 41%

4. Flamengo – 36%

5. Internacional – 29%

As torcidas mais fiéis

1. Grêmio e Internacional – 82%

3. Bahia – 71%

4. Atlético-MG – 70%

5. Corinthians, Cruzeiro e Flamengo – 69%