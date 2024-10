Bahia tem mais de 53 mil inquéritos abertos pela PF desde 2000 e “crimes fazendários” são os mais recorrentes

A Bahia é o sétimo estado do Brasil com o maior número de inquéritos instaurados pela Polícia Federal desde os anos 2000. Com 53.881 inquéritos, o estado é líder no Norte e Nordeste em número de apurações realizadas pelas forças de seguranças, segundo levantamento realizado pela Fiquem Sabendo, agência de dados especializada no acesso a informações públicas.

No estado, o crime mais recorrente apurado pela Polícia Federal foram os crimes fazendários, com um total de 24.082 inquéritos abertos, desde os anos 2000. O Ministério da Fazenda, através da Polícia Federal, possui uma divisão específica para os casos, com a Repressão a Crimes Fazendários, que investiga casos de fraude a tributos, declarações falsas sobre declarações de impostos, chegando até crime organizado.

No Norte e Nordeste, a Bahia também lidera quando o assunto são os crimes fazendários. No país, a modalidade, que chegou a motivar a abertura de cerca de 63 mil inquéritos em 2008, resultou em apenas um terço desse número (21,3 mil) no ano passado, e em outras 12 mil investigações nos primeiros sete meses de 2024 por todo o Brasil. Segundo dados enviados pela PF em agosto à Fiquem Sabendo, o movimento de queda no volume de novas investigações começou de forma mais acentuada em 2018, quando o número caiu para médias anuais inferiores a 30 mil inquéritos.

A unidade federativa com mais investigações sobre esse tipo de crime é São Paulo, com 228.170 inquéritos instaurados em 24 anos – ¼ do total –, seguida pelos estados do Paraná (107.097) e Minas Gerais (81.186). A mesma tendência de redução foi registrada entre os crimes previdenciários, que respondem por 12,5% das investigações da corporação.