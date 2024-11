Bahia tem saldo positivo de 14.886 carteiras assinadas no mês de setembro; entenda

O mês de setembro foi positivo na geração de empregos com carteira assinada na Bahia. Com 83.366 admissões e 68.480 desligamentos, o estado teve um saldo de 14.886 postos, de acordo com as informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Trata-se do nono mês seguido com saldo positivo.

O saldo observado em setembro deste ano no território baiano foi inferior ao de agosto (+16.484 postos). No entanto, é o segundo maior do ano no estado. No comparativo anual, por outro lado, o saldo mais recente se apresentou superior ao do mês de setembro do ano passado (+8.948 postos).

Com o saldo de setembro, a Bahia passou a contar com 2.148.757 vínculos celetistas ativos, uma variação de 0,70% sobre o quantitativo do mês imediatamente anterior. O município de Salvador, ao registrar um saldo de 4.173 postos de trabalho celetista, contabilizou 669.979 vínculos, indicando um aumento de 0,63% sobre o montante de empregos existente em agosto.

Na Bahia, em setembro, quatro dos cinco grandes grupamentos de atividades econômicas registraram saldo positivo de postos de trabalho celetista. O segmento de Serviços (+7.634 vagas) foi o que mais gerou postos dentre os setores. Em seguida, Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas (+3.301 postos), Construção (+2.167 vagas) e Indústria geral (+1.847 vínculos) também foram responsáveis pela geração. O setor de Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura (-63 empregos), portanto, foi o único com perda líquida de postos no mencionado mês.