Bahia volta a perder chances e fica apenas no empate com o Cruzeiro no Mineirão

Em partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2024, o Bahia empatou com o Cruzeiro pelo placar de 1 a 1, os gols do jogo foram marcados por Gabriel Veron e Luciano Rodríguez. Com o resultado, o Esquadrão fica na 6ª posição da tabela, com 46 pontos, enquanto a Raposa fica em 8º, com 44 pontos conquistados.

Como próximo adversário, o Bahia terá pela frente o Vasco, em São Januário, no próximo dia 28, às 21h, pelo Brasileirão. Já o Cruzeiro encara o Lanús, na próxima quarta-feira (23), às 19h, no Mineirão, em partida válida pela semifinal da Copa Sul Americana.

Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

O JOGO

Por pouco! Aos quatro minutos, Biel arrancou pelo lado esquerdo do ataque tricolor, lançou Thaciano que tentou o toque para Everaldo, mas a bandeirinha marcou impedimento.

Cruzou mal…

Bahia trama pelo lado esquerdo aos 14 minutos de jogo, sai a triangulação entre Cauly, Jean Lucas e Everton Ribeiro que abre para Juba cruzar direto para a área, mas a bola vai às mãos de Cássio.

QUASE GOL DO CRUZEIRO:

No minuto 16, Matheus Pereira arma a trama na intermediária com Romero e toca para Kaio Jorge chutar forte de fora da área e Marcos Felipe realiza grande defesa. Na sobra, Veron participa do lance e o impedimento é marcado.

BAHIA MARCA, MAS HÁ IMPEDIMENTO!

Após lance de escanteio, aos 22 minutos, Everton Ribeiro lançou para a área, Kanu cabeceou, mas a arbitragem assinalou o impedimento. Na revisão do VAR, a posição irregular foi confirmada.

Biel chuta firme, mas passa à direita!

Em contra-ataque aos 26 minutos, Thaciano arranca pelo meio e toca na esquerda para Biel, que limpa a defesa do Cruzeiro e chuta colocado, mas a bola passa à direita do gol defendido por Cássio. Segue 0 a 0.

PARA FORA!

Biel recebeu na área aos 30 minutos, limpou o zagueiro azulino e tocou para Everaldo, que ajeitou o corpo e bateu de primeira, mas a bola foi para fora.

CÁSSIO SALVA!

Aos 39 minutos, Jean Lucas rouba a bola na defesa e lança Cauly, que encontra Biel chegando na área. Atacante domina e chuta firme para defesa de Cássio.