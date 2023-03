Bahia x Vitória: veja onde assistir, escalações, ingressos e arbitragem

Pela segunda vez em 2023, Bahia e Vitória duelarão na Fonte Nova. Neste domingo (5), tricolores e rubro-negros se encontram em mais um clássico. Desse vez a partida é pela Copa do Nordeste e tem clima decisivo. Os dois clubes estão nas últimas colocações dos seus grupos e precisam dos três pontos para se manter na briga por uma vaga nas quartas de final. No primeiro Ba-Vi do ano, pelo Baianão, o Bahia levou a melhor e venceu por 1×0. Agora, o Leão quer dar o troco. Confira informações sobre a partida.

Transmissão:

Bahia x Vitória terá transmissão ao vivo pela TV Aratu, em TV aberta, e ESPN, na TV fechada. A partida começa às 16h

Prováveis escalações:

Bahia: Marcos Felipe, Cicinho, Marcos Victor, Gabriel Xavier e Matheus Bahia; Rezende, Yago e Cauly; Jacaré, Everaldo e Biel. Técnico: Renato Paiva.

Vitória: Lucas Arcanjo, Zeca, Dankler, Camutanga e Lazaroni; Léo Gomes, Rodrigo Andrade e Gegê; Thiago Lopes, Léo Gamalho e Rafinha. Técnico: Léo Condé.

Ingresso

Os ingressos para a partida estão à venda no site e bilheterias da Fonte Nova, além de pontos físicos disponibilizados pelo Bahia. O duelo terá torcida única e apenas os tricolores terão acesso à Fonte Nova.

Arbitragem:

O árbitro da partida será Marcelo de Lima Henrique. Ele será auxiliado por Nailton Júnior de Sousa e Wesley Rodrigues Miguel (trio do Ceará)