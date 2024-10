Baiana comemora experiência como protagonista em ‘Turma da Mônica Origens’; conheça Giovanna Urbano

Com apenas 9 anos, a baiana Giovanna Urbano se tornou mais uma das atrizes a dar vida à personagem Mônica de Sousa, a líder da Turma da Mônica, dona da rua do Limoeiro e amiga de Magali, Cebolinha, Cascão e Milena. Em seu primeiro trabalho audiovisual, Giovanna estreou na série “Turma da Mônica: Origens”, no último fim de semana, no streaming Globoplay.

Ao Bahia Notícias, a atriz mirim contou como foi a experiência de dar vida a uma das personagens mais famosa dos quadrinhos, cujas histórias a ensinaram a ler. Conforme Giovanna, conhecer Mauricio de Sousa, o criador da turma considerada por ela como patrimônio do Brasil, foi “muito especial e muito emocionante”.

“Quando eu o vi pela primeira vez, ele chegou até minha mãe e falou assim: sua filha é minha filha quando era criança. Isso para mim foi uma das melhores coisas que eu já escutei na minha vida. E eu fiquei muito feliz. E isso me fez ver que eu fiz o meu melhor para fazer esse papel”, revelou.

A atriz nasceu em Camaçari, na Bahia, mas vive com a família em São Paulo desde os 2 anos. Segundo os pais de Giovanna, a viagem foi motivada pela saudade da família, que mora em São Paulo, e atribuem o início da carreira de Giovanna à mudança de cidade. “Nós sentíamos que era necessário para a Giovanna crescer perto da família e aqui em São Paulo, foi onde percebemos que ela realmente tinha dom e talento para atuação”, explicou Grazielle, mãe da atriz.

Para Giovanna, fazer parte do “Mônica Verso” ficará guardado para sempre no meu coração. A atriz compartilha a personagem com as atrizes Sophia Valverde, Giulia Benite e Louise Cardoso, sendo os dois últimos nomes as pessoas que ela mais se inspira para o papel.

“Eu me inspiro em muitas pessoas, mas as pessoas que mais me inspiro mesmo é a Giulia Benite e a Louise Cardoso, porque elas são incríveis, pessoas maravilhosas, e porque elas fizeram a Mônica. Tenho um carinho enorme pela Mônica Iozzi. Ela fez a minha mãe na série e quando eu atuei com ela, vi que ela pegou o sentimento muito rápido pela nossa relação. Isso é uma coisa incrível”, compartilhou.