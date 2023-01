Baiana do Ano em Arte e Cultura, Margareth Menezes fomentou empreendimentos negros

A nova ministra da Cultura, Margareth Menezes, ganhou o Prêmio Baianos do Ano, promovido pelo CORREIO, na categoria Arte e Cultura, com mais de sete mil votos. A ideia da premiação é reconhecer e homenagear personalidades, instituições ou coletivos que se destacaram durante o ano, seja por seus trabalhos ou por aquilo que representam.

Entre os feitos de 2022, Margareth lançou, por meio do projeto Fábrica Cultural, o Acelera Iaô, programa para fomentar o trabalho de empreendimentos negros. Ainda em 2022, foi embaixadora do filme “Pantera Negra: Wakanda Forever” e, neste mês, tomou posse como ministra da Cultura.

Curador da categoria, o jornalista Renato Cordeiro, apresentador do programa Multicultura, da Educadora FM, pontuou que quando Margareth foi anunciada como integrante da equipe de transição, o então vice-presidente eleito Geraldo Alckmin se referiu a ela como “cantora” e “embaixadora do filme Pantera Negra: Wakanda Forever”, o que ele acreditou ser uma classificação simples.

“Não acho pouco Margareth ser vista como uma figura de referência para o público de uma grande produção cinematográfica, mas me chamou atenção que a atividade dela como mobilizadora cultural não fosse citada”, destacou o profissional.

Renato ressaltou que a artista completou 60 anos mantendo coerência em um trabalho que se confunde com a gênese do samba-reggae, sendo uma pessoa à frente da ‘Fábrica Cultural’. Segundo ele, a ministra provou que mesmo fazendo sucesso, não perdeu o senso de comunidade com a península itapagipana.

“Em que pese a série de contestações contra a nomeação, algumas razoáveis e outras não, a escolha da artista para conduzir as políticas públicas de uma área tão atacada nos últimos quatro anos é algo que credenciou Margareth a ter, no mínimo, uma indicação”, finalizou o jornalista, justificando o motivo de ter indicado a artista para concorrer ao prêmio.

Margareth é uma das principais artistas do Brasil, acumula indicações ao Grammy e já fez mais de 20 turnês internacionais. Ela fundou, em 2004, a Associação Fábrica Cultural, que utiliza a cultura para auxiliar no combate ao trabalho infantil, a exploração sexual e outras violações de direitos.

A cantora foi procurada para falar da premiação, mas não conseguiu responder por conta da extensa agenda após a posse como ministra.

Biografia da artista

Menezes nasceu em Boa Viagem, região de Salvador. Filha de Dona Diva, uma costureira e doceira, que veio da Ilha de Maré, e Adelício Soares da Purificação, motorista, falecido em março de 2009, é a mais velha de cinco irmãos. Em 1977, aos quinze anos, ganhou uma guitarra e começou a cantar no coral da Igreja da Congregação Mariana da Boa Viagem, em Salvador.

Morava na península Itapagipana e, desde pequena, foi cercada pelo conjunto histórico da cidade de Salvador, como Igreja de Nosso Senhor do Bonfim, e recebeu forte influência artística da própria família, pois, a mãe gostava muito de samba de roda e, os eventos na Ilha da Maré eram realizados na casa da avó da cantora, que desempenhava um papel de “produtora cultural”.

Em sua carreira musical, que começou por volta de 1986, ela conquistou uma série de prêmios, como o Troféu Caymmi, Troféu Imprensa, Troféu Dodô e Osmar e o Brazilian Day Newark. Margareth tem ainda indicações para o Grammy Awards e Grammy Latino.

Sobre o prêmio

A terceira edição do Prêmio Baianos do Ano traz uma novidade: os vencedores da vez receberam uma estatueta: o Acarajé de Bronze, que também passa a representar a premiação, e será entregue em breve. A ideia é reconhecer e homenagear personalidades, instituições ou coletivos que se destacaram durante o ano, seja por seus trabalhos ou por aquilo que representam.

Foram ao todo seis categorias, definidas com base nos conteúdos mais comuns da Coluna Baianidades. Assim, o público pôde votar nos destaques de 2022 em Arte & Cultura, Humor & Internet, Música, Literatura, Ciência e Esporte.

A votação aconteceu até o meio-dia do próximo dia 29 de dezembro e o resultado foi divulgado no dia 31 de dezembro. A dinâmica da premiação seguiu a mesma: seis especialistas convidados indicaram três destaques em cada categoria. A partir dessas listas tríplices, os leitores escolheram, no site especial do prêmio, qual seria o premiado.

Cada eleitor(a) só pode votar uma vez em cada categoria. A contabilização é feita através do Google Forms, então, é necessário ter conta no Gmail para participar. No ano passado, mais de 51 mil pessoas participaram da votação.