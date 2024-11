Baianão 2025: Vitória estreia em casa contra o Barcelona de Ilhéus; confira tabela completa

Nesta quinta-feira (14), na sede da Federação Bahiana de Futebol, aconteceu o Conselho Técnico do Campeonato Baiano de 2025 e a tabela completa da 1ª fase da competição foi divulgada.

O Vitória irá estrear diante do Barcelona de Ilhéus, no Barradão, no dia 12, em Salvador, e o clássico Ba-Vi será na 6ª rodada, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova.

O Leão é o atual campeão do Campeonato Baiano após derrotar o Bahia na final desta temporada e conquistar o seu 30° titulo estadual.