Baianas de acarajé e de receptivo recebem certificado de capacitação do Governo do Estado

“O curso foi muito importante para nós, que trabalhamos diariamente levando nossa cultura e tradição para as pessoas. Aprendi novas técnicas de atendimento e recepção, e agora me sinto mais preparada para receber os turistas e compartilhar um pouco da nossa história. Esse certificado é uma conquista que fortalece ainda mais o trabalho das baianas de acarajé na Bahia,” disse a baiana de acarajé certificada, Elaine Assis.

Com mais de 30 anos de dedicação ao quitute, Elaine foi uma das 210 baianas e baianos de acarajé de Salvador e Região Metropolitana (RMS) certificados durante a cerimônia, que contou com a presença do governador Jerônimo Rodrigues, do secretário de Turismo, Mauricio Bacelar, e outras autoridades. O evento de encerramento do Projeto de Qualificação das Baianas de Acarajé e de Receptivo ocorreu na tarde desta segunda-feira (11), no auditório do COI, no Centro Administrativo de Salvador. O grupo “As Ganhadeiras de Itapuã” abriram o evento com uma apresentação cultural, e na sequência receberam as bençãos do Padre Lázaro Muniz, pároco da Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos.

“Estou muito feliz. Uma celebração muito importante. Essa entrega faz parte das celebrações do Novembro Negro, em um mês importante para destacar uma cultura antirracista. Eu me comprometi com uma série de iniciativas, que já constam no meu programa de governo. Saímos daqui com uma data para reunião, onde definiremos um plano de trabalho que abranja não só a capacitação, mas também a oferta de linhas de crédito e melhorias estruturais para as condições de trabalho das baianas”, destacou o governador Jerônimo Rodrigues.

A capacitação foi organizada pela Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA) em parceria com a Associação das Baianas de Acarajé e Receptivo (Abam); e as Secretarias de Políticas para as Mulheres(SPM) e da Igualdade Racial – (Sepromi) como parte das atividades do Novembro Negro e com o intuito de estimular a integração das atividades turísticas com as economias regionais e locais da cultura afro-baiana, através da Produção Associada ao Turismo (PAT). Essa capacitação faz parte das iniciativas do Governo do Estado para fortalecer o afroturismo na Bahia.

“A qualificação das baianas valoriza nossa identidade cultural e aprimora a experiência turística, fortalecendo o papel das nossas tradições no setor de turismo,” ressaltou Bacelar.

“Foi um aprendizado essencial, principalmente para aquelas que passam por dificuldades. Tivemos curso de maquiagem, de turbantes, e também de indumentárias, que foram fundamentais. Hoje estou muito feliz, pois várias amigas que antes não tinham vontade de usar turbante agora se espelham em mim”, completou a baiana geracional, Ana Acássia Pereira, outra profissional contemplada pelo Projeto.

Ela vende o quitute, “Acarajé da Tânia”, há mais de 30 anos no Largo do Farol da Barra. A primeira etapa do Projeto de Qualificação das Baianas de Acarajé e Receptivo foi iniciada este ano.