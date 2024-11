Baiano, André comemora defender a Seleção em casa: “Minha família toda estará aqui”

Antes do treino da seleção brasileira neste sábado (16), o volante André e o zagueiro Léo Ortiz foram os escolhidos para conceder entrevista coletiva na sala de imprensa do Barradão. Os jogadores falaram sobre o atual momento da amarelinha e discorreram também sobre a partida diante do Uruguai, na próxima terça-feira (19), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova.

Léo Ortiz, em coletiva da Seleção. Foto: Maurícia da Matta / Bahia Notícias.

O primeiro a falar com a imprensa na tarde deste sábado (16), foi o zagueiro Léo Ortiz, do Flamengo. O defensor falou da interação com os atletas mais experientes, da dificuldade do confronto e de suas características de construção.

“Muito feliz em estar voltando a Seleção Brasileira. Essa interação é importante para o crescimento na seleção. Tive boas conversas com Marquinhos e Danilo, os mais experientes da Seleção, acho que nunca é tarde para adquirir conhecimento”, falou o zagueiro.

Falando do confronto diante do Uruguai, o jogador avaliou a partida como o segundo maior clássico da América do Sul.

“Um jogo sempre marcante, um jogo histórico. Acho que é o jogo mais histórico da América do Sul depois de Brasil e Argentina. O Uruguai é uma equipe boa, difícil de se jogar contra. Um adversário que luta até o final… É manter a nossa atuação dos últimos jogos para conseguir a vitória”, disse o zagueiro.

O jogador falou de suas características ofensivas, mas lembrou que existe o Léo zagueiro.

“Tenho essa característica de construção, por isso eu me destaco e talvez por isso tenho chegado até aqui. Fico muito feliz com meu desempenho na criação, mas é bom lembrar as pessoas do Léo zagueiro, que defende muito bem também”, declarou.

O jogador revelou uma conversa com o técnico Dorival Júnior sobre a possibilidade de atuar como volante na Seleção, posição que jogou no Flamengo de Tite.