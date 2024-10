*Baiano Bruno Jacob vence Melhor Manobra no Circuito Mundial de Motosurf em Portugal*

Jacob segue para a França na próxima etapa, exibindo o motivo de ser campeão internacional

Campeão mundial, já é costume para o baiano Bruno Jacob (@jacobjetski) receber destaque nas maiores competições internacionais. Vencedor da principal manobra do campeonato, o atleta novamente recebeu destaque no Mundial de Motosurf, que aconteceu em Portugal, na praia da Areia Branca, na região da Lourinhã, a qual segue como palco da prova pela terceira vez consecutiva. Dias 05 e 06 o evento continua na França.

Jacob superou adversidades que surgiram nesta primeira fase, ficando em quarto lugar e gerando expectativas. “Meus Jets ficaram na alfândega francesa e tive que pegar um Jet muito inferior emprestado do francês Pierre Merkes para competir, mas sempre trouxe resultados em meio às superações”, exclama. “Expectativa grande para que sejam liberados os meus Jets no meio dessa semana para que eu faça a próxima etapa na França com melhores condições”, conclui.

Cerca dos 20 melhores pilotos do mundo estavam na água. É o que afirma o time do evento, que incluiu 10 países competindo. São mais de 100 pilotos confirmados para a leva francesa. A equipe brasileira é composta por Rodrigo Passos, mais conhecido como Nick Surf, que é técnico de Bruno; o produtor audiovisual internacional Lucciano Cruz; e o inglês Stephen Foot, que já se reconhece como brasileiro.

O Motosurf é um esporte que une o surf com as manobras de moto, usando uma moto aquática, em estilo de stand up, onde os atletas surfam e saltam as ondas. O piloto brasileiro que segue atraindo olhares soma conquistas com uma lista de mais de 200 premiações.