Baiano de Vitória da Conquista é preso na Argentina por envolvimento nos atos de 8 de janeiro

Joelton Gusmão de Oliveira, 47 anos, natural de Vitória da Conquista, na Bahia, foi preso na última quinta-feira (14) em La Plata, na Argentina, por envolvimento nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Sua esposa, Alessandra Faria Rondo, também está foragida e ainda não foi localizada pelas autoridades argentinas.

Em junho deste ano, o governo argentino enviou ao Ministério das Relações Exteriores do Brasil uma lista com nomes de brasileiros que haviam solicitado refúgio no país após a condenação dos envolvidos pelos atos, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal (STF). Desde outubro, o ministro Alexandre de Moraes havia solicitado a extradição dos envolvidos, mas a situação mudou após alterações na legislação argentina, que agora proíbe a concessão de refúgio a pessoas condenadas por crimes graves, como os atos de terrorismo.