Baiano Haroldo Borges, de ‘Saudade Fez Morada Aqui Dentro’, comenta sobre desafios para o cinema brasileiro

Nesta data, há 128 anos, foram projetados oito curta-metragens no Rio de Janeiro. Desde então, é celebrado no dia 5 de novembro, o Dia do Cinema Brasileiro. De oito filmes curtos, o cinema no Brasil evoluiu até produzir grandes clássicos de diferentes gêneros como “Central do Brasil” (1998), “Cidade de Deus” (2002) e “Minha Mãe é uma Peça” (2013).

Apesar de acumular mais de um século, as produções nacionais ainda não são as favoritas do público brasileiro. Conforme dados da Agência Nacional do Cinema (Ancine), dos vinte filmes mais assistidos no Brasil, nenhum era uma produção nacional. No ranking de longas-metragens com maior público em 2023, “Nosso Sonho”, de Eduardo Albergaria, amarga na 43º posição, com um público de 506.633 em 93 dias de exibição.

A data também é especial por estar em um período de ansiedade para os amantes da sétima arte. A celebração ocorre quatro meses antes da realização da cerimônia do Oscar e bem no meio da campanha dos filmes com chances de serem indicados à premiação. O Brasil, que vem de um grande ano na produção cinematográfica segundo a crítica especializada, indicou o filme “Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles, para representar o país. O longa, brigou com outros cinco filmes: “Cidade Campo”, de Juliana Rojas, “Levante”, de Lillah Halla, “Motel Destino”, de Karim Aïnouz, “Sem Coração”, de Nara Normande e Tião, e o baiano “Saudade Fez Morada Aqui Dentro”, de Haroldo Borges.

No Brasil, o longa-metragem gravado em Curaçá, no Sertão baiano, já acumulou uma renda de R$ 21.729, conforme dados da Ancine. Para além da renda total, o filme conquistou mais de vinte premiações, incluindo o prêmio máximo do Festival Internacional de Cinema de Mar Del Plata, na Argentina, e estreará na plataforma de Streaming, Netflix, após ganhar um prêmio na 47ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, em 2023.

Em comemoração ao Dia do Cinema Brasileiro e a repercussão da produção baiana, o Bahia Notícias conversou o diretor baiano Haroldo Borges, diretor de “Saudade Fez Morada Aqui Dentro”, sobre a produção cinematográfica do Brasil. O filme, que está em cartaz nos cinemas, teve seu elenco e sua produção composto “100%” por baianos.

Para Haroldo, fazer cinema no Brasil é um desafio. “A gente nunca sabe onde a gente vai chegar dada a total instabilidade da atividade e também do país. Então é sempre uma aventura. E precisa de bastante tempo, às vezes anos, desde quando a gente começa, tem a ideia, desenvolver o projeto, conseguir levantar a grana para fazer o filme ou a série. Até a gente chegar na distribuição é um longo caminho”, explicou.

Embora seja um desafio, esse é o segundo longa-metragem dirigido por Haroldo. Antes de ‘Saudade’, o diretor trabalhou no filme “Filho de Boi”, de 2020, que também se passa no sertão baiano. Com o coletivo Plano 3 Filmes, grupo que possui com Ermesto Molinero, Marcos Bautista e Paula Gomes, Haroldo ainda possui o filme “Jonas e o Circo sem Lona”, de 2015.

O desafio na produção cinematográfica é atribuída, por ele, à instabilidade política do país e dos editais de produção, de distribuição e de formação de novas plateias. “Essa é a luta. De conquistar, de manter essas conquistas, tem também toda a questão de formar plateias”, declarou o diretor. “Saudade Fez Morada Aqui Dentro” conta a história de Bruno, um jovem de 15 anos de um vilarejo do sertão baiano que sofre de uma doença degenerativa que afeta sua visão até a cegueira o alcançar. O longa-metragem foi gravado antes da pandemia e foi inspirado por dois fatores: a história de um jovem que também sofria de perda de visão progressiva e irreversível e a atual situação do Brasil no período da produção do longa.