Bailarino russo Vladimir Schklyarov morre aos 39 anos

O bailarino russo Vladimir Shklyarov, considerado um dos maiores do mundo, morreu na noite do último sábado (16/11). A notícia foi confirmada pelo Teatro Mariinsky, em São Petersburgo, na Rússia, onde o artista se apresentava. A causa da morte não foi divulgada.

Embora uma investigação federal tenha sido iniciada para apurar a morte de Shklyarov, a causa preliminar foi considerada um acidente, informou a agência de notícias russa RIA Novosti.

Pelo aplicativo de mensagens Telegram, a ex-bailarina Irina Bartnovskaya disse que Shklyarov teria saído para fumar um cigarro “em uma sacada muito estreita” e caído acidentalmente, noticiou o The New York Times.

De acordo com as mensagens, Shklyarov estava em casa, tomando analgésicos e se preparando para uma cirurgia que aconteceria nesta segunda (18/11), quando tudo ocorreu. Ele teria saído para fumar um cigarro na sacada quando caiu do 5º andar.

Carreira

Ao longo de uma carreira de 20 anos, Vladimir Shklyarov conquistou reconhecimento internacional, se apresentando em palcos de prestígio como o Metropolitan Opera, em Nova York, e a Royal Opera House, em Londres.

Nascido em Leningrado, ele se formou em 2003 na renomada Vaganova Ballet Academy, uma instituição com quase 300 anos de tradição, que formou lendas como Natalia Makarova e Mikhail Baryshnikov.