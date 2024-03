Bairros da região central de São Paulo ficam sem energia elétrica após apagão

Bairros centrais de São Paulo sofreram um apagão na manhã desta segunda-feira, 18. Santa Cecília, Higienópolis e Vila Buarque estão sem energia desde as 9h. A Enel, empresa responsável pela distribuição na capital, informou que a interrupção do fornecimento de energia ocorre devido a um problema na rede subterrânea na região. No entanto, não deu uma previsão para o restabelecimento da energia. O Hospital Central da Santa Casa, que fica na região de confluência dos três bairros, teve de remarcar exames e procedimentos. Alimentada por geradores, a unidade segue com os atendimentos nas internações e emergência. Além, de pontos bastante movimentados dos bairros, como as ruas Martim Francisco, Canuto do Val, das Palmeiras, também foi relatada falta de energia em avenidas adjacentes, já em outros bairros, como Consolação e Rua Augusta.

Nas redes sociais, diversos moradores reclamam da situação. Em meio à onda de calor que assola a região, com temperaturas superiores a 34 °C, muitas das reclamações são sobre a falta de opções para se refrescar e para a execução do trabalho em home office. Na sexta-feira (15), devido ao clima quente em todo o país, o consumo brasileiro de energia atingiu um recorde, conforme relatado pelo ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico). O consumo médio de energia do país atingiu 91.339 MW (megawatts), superando os 90.596 MW médios registrados em 17 de novembro de 2023.