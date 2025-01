Bairros de SAJ têm abastecimento de água interrompido após rompimento de adutora; confira locais

A Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) informou que o abastecimento de água foi interrompido em alguns bairros de Santo Antônio de Jesus e a sede de Dom Macedo Costa, neste sábado (4), devido ao rompimento de uma adutora. As informações ão do Blog do Valente, parceiro do Bahia Notícias.

De acordo com a empresa, o serviço está previsto para ser retomado gradualmente, ainda neste sábado, mas a recomendação é de que a população economize a água disponível nos reservatórios.

Em Santo Antônio de Jesus os bairros afetados são: Açougue Velho, Jd Brasil, Sta Madalena, Amparo, Jogo da Bola, Mineiros, Pr Dendê, BA-028, N.Sra. Graças, Fátima, Cocão, Quintadinha, Bom Conselho, , BR-101, Ramo da Graça, Cacimba, S. Benedito, Cajazeiras, S. Cristovão, Casaca de Ferro, Salto da Onça, Comum, São José, Irmã Dulce, São Paulo e Ernesto Melo.

Em nota, a Embasa informou que a previsão é de que o serviço seja regularizado as próximas 48h. V

Veja a nota: