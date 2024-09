Baixa umidade do ar faz Inmet emite alerta para 15 estados e o Distrito Federal

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja para 15 estados e o Distrito Federal, devido à baixa umidade do ar. Os estados que estão sob essa advertência incluem Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba, Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Rondônia. A umidade relativa do ar deve ficar abaixo de 20%, o que aumenta o risco de incêndios florestais e problemas de saúde. Diante dessa situação, o Inmet orienta a população a aumentar a ingestão de líquidos e a evitar atividades físicas intensas, especialmente durante as horas mais quentes do dia. Além disso, recomenda-se o uso de hidratantes e a umidificação dos ambientes para minimizar os efeitos da baixa umidade. Essas medidas são essenciais para garantir a saúde e o bem-estar da população.

Em Minas Gerais, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável também emitiu um alerta, destacando as regiões que estão mais vulneráveis. A recomendação é que os moradores optem por roupas leves e aumentem o consumo de frutas e verduras, que ajudam na hidratação do corpo. Essas orientações visam proteger a saúde da população em um período crítico. No Mato Grosso do Sul, a situação é ainda mais preocupante, com a umidade do ar podendo oscilar entre 8% e 20% devido a uma onda de calor.

Publicado por Sarah Américo

*Reportagem produzida com auxílio de IA