Bala perdida atinge condomínio onde mora governador Cláudio Castro

Na manhã deste sábado (23), um apartamento localizado no mesmo condomínio do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, foi alvo de uma bala perdida. O projétil atingiu a vidraça de uma varanda pertencente a um morador que não reside nas proximidades do governador. O proprietário do imóvel divulgou imagens que mostram tanto a bala quanto os danos causados na janela. A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro foi acionada para apurar as circunstâncias do incidente. Moradores da área relataram a ocorrência de tiroteios frequentes, que são atribuídos a disputas entre facções criminosas rivais. Além disso, a plataforma Onde Tem Tiroteio registrou diversos relatos de disparos em regiões adjacentes ao condomínio.

Os residentes do condomínio já haviam expressado preocupações sobre a segurança na área, especialmente na via que conecta o BarraShopping ao local, onde é comum a presença de criminosos armados. O condomínio, que abriga uma variedade de personalidades, incluindo políticos e artistas, conta com 57 prédios e uma população de aproximadamente 15 mil moradores. A situação de insegurança na região tem gerado um clima de apreensão entre os moradores, que buscam medidas mais eficazes para garantir a proteção de suas famílias e propriedades.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA