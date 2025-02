Balança comercial de janeiro tem saldo positivo de US$ 2,1 bilhões, mas cai em relação a 2024

O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) divulgou na tarde desta sexta-feira, 7, o saldo da balança comercial do mês de janeiro de 2025. As exportações somaram US$ 25,18 bilhões e as importações, US$ 23,016 bilhões, com saldo positivo de US$ 2,164 bilhões.

Na comparação com janeiro de 2024, houve queda de 5,7% nas exportações totais, passando de US$ 26,7 bilhões para US$ 25,18 bilhões. Em relação às importações houve crescimento de 12,2% na comparação entre o mês de Janeiro de 2025 (US$ 23,02 bilhões) com o mês de Janeiro de 2024 (US$ 20,51 bilhões).

Também na comparação entre janeiro de 2025 e 2024, o desempenho dos setores que mais exportaram foi o seguinte: queda de US$ -0,43 bilhões (-10,1%) em Agropecuária; queda de US$ -1,12 bilhões (-13,6%) em Indústria Extrativa e crescimento de US$ 0,01 bilhões ( 0,1%) em produtos da Indústria de Transformação.

A queda no agro foi puxada pela soja ( -70,1% com queda de US$ -1,02 bilhões); Milho não moído, exceto milho doce ( -29,9% com queda de US$ -0,33 bilhões) e Trigo e centeio, não moídos ( -39,0% com queda de US$ -0,08 bilhões).

Já na importação, os dados são: crescimento de US$ 0,1 bi ( 20,3%) em Agropecuária; queda de US$ -0,11 bi ( -9,1%) em Indústria Extrativa e crescimento de US$ 2,49 bilhões ( 13,4%) em produtos da Indústria de Transformação.

