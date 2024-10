Balanço das eleições tem PSD com maior número de prefeituras e União Brasil com saldo positivo nas maiores cidades da Bahia

Após o fechamento das urnas nas eleições da Bahia em 2024, os principais partidos e grupos políticos do estado obtiveram resultados distintos no saldo eleitoral. No mesmo momento em que uma única sigla foi vencedora em alguns grandes municípios, outra obteve protagonismo liderando o número de prefeituras. Na capital tivemos uma eleição com um vencedor já esperado e em algumas cidades do interior houveram surpresas no resultado final.

Além disso, temos a acirrada briga em Camaçari, onde a campanha ainda não foi finalizada e está em segundo turno, sendo alvo de grandes caciques políticos do estado e até do Brasil, visando a disputa eleitoral de 2026.

O Terceiro Turno desta semana traz o balanço do resultado das eleições municipais na Bahia e como ficaram os partidos políticos neste novo cenário político local.