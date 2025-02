Balanços do 4º trimestre: Veja calendário de resultados das empresas da B3

A temporada de balanços iniciou em janeiro, mas ganha tração mesmo nesta quarta-feira, 5. Confira abaixo calendário de resultados das empresas da bolsa de valores brasileira, a B3.

Essa temporada de resultados é referente ao quarto trimestre do ano de 2024 (4T24).

Até então, somente duas empresas haviam divulgado seus resultados, Camil e Agrogalaxy, sendo que os balanços foram divulgados nos dias 9 e 20 de janeiro, respectivamente.

Todavia, no mês de fevereiro se concentram a maior parte dos resultados trimestrais. No total, serão 58 empresas divulgando resultados. O dia com mais balanços a serem divulgados é 26 de fevereiro, com 12 empresas publicando seus resultados.

Em março, serão mais 47 empresas divulgado seus resultados do 4T24. Em abril, somente uma companhia divulgará seus resultados referentes ao quarto trimestre, a Zenvia – sendo provavelmente a última empresa da temporada.

A G2D e a ISA Energia ainda não definiriam suas datas de divulgação dos resultados.

O calendário de resultados abaixo foi compilado pela XP com base em dados da B3, Bloomberg e a própria área de research da XP e leva em consideração as informações divulgadas até o dia 3 de fevereiro.

Vale lembrar que as empresas podem, a qualquer momento, mudarem sua data de divulgação de balanço e comunicar o mercado oficialmente da decisão via documento arquivado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Desta forma, é importante sempre consultar o site de Relações com Investidores (RI) das empresas para verificar a data atualizada da divulgação do balanço.

Calendário de resultados do quarto trimestre de 202

Janeiro

Camil (CAML3): 09/01

Agrogalaxy (AGXY3): 20/01

Fevereiro

Log Comm. Prop (LOGG3): 05/02, após o fechamento de mercado

Santander (SANB11): 05/02, antes da abertura

Itaú Unibanco (ITUB4): 05/02, após o fechamento de mercado

Inter (INBR32): 06/02, horário a confirmar

BrasilAgro (AGRO3): 06/02, após o fechamento de mercado

Multiplan (MULT3): 06/02, após o fechamento de mercado

CCR (CCRO3): 06/02, após o fechamento de mercado

Bradesco (BBDC4): 07/02, antes da abertura

São Martinho (SMTO3): 07/02, após o fechamento de mercado

BTG Pactual (BPAC11): 10/02, antes da abertura

Tim (TIMS3): 10/02, após o fechamento de mercado

TOTVS (TOTS3): 12/02, após o fechamento de mercado

Jalles Machado (JALL3): 13/02, após o fechamento de mercado

Raízen (RAIZ4): 13/02, após o fechamento de mercado

BR Partners (BRBI11): 13/02, após o fechamento de mercado

Suzano (SUZB3): 13/02, após o fechamento de mercado

Usiminas (USIM5): 14/02, antes da abertura

Iguatemi (IGTI11): 18/02, após o fechamento de mercado

Carrefour (CRFB3): 18/02, após o fechamento de mercado

Pão de Açúcar (PCAR3): 18/02, após o fechamento de mercado

Banco do Brasil (BBAS3): 19/02, após o fechamento de mercado

Gerdau (GGBR4): 19/02, após o fechamento de mercado

Met. Gerdau (GOAU4): 19/02, após o fechamento de mercado

Vale (VALE3): 19/02, após o fechamento de mercado

Assaí (ASAI3): 19/02, após o fechamento de mercado

Sanepar (SAPR11): 20/02, horário a confirmar

Engie Brasil (EGIE3): 20/02, após o fechamento de mercado

Nubank (NU): 20/02, após o fechamento de mercado

B3 (B3SA3): 20/02, após o fechamento de mercado

Caixa Seguridade (CXSE3): 20/02, após o fechamento de mercado

PagBank (PAGS): 20/02, após o fechamento de mercado

Lojas Renner (LREN3): 20/02, após o fechamento de mercado

Rumo (RAIL3): 20/02, após o fechamento de mercado

Irani (RANI3): 21/02, antes da abertura

M. Dias Branco (MDIA3): 21/02, após o fechamento de mercado

MRV (MRVE3): 24/02, após o fechamento de mercado

Alpargatas (ALPA3): 24/02, após o fechamento de mercado

Azul (AZUL4): 24/02, antes da abertura

3tentos (TTEN3): 24/02, após o fechamento de mercado

Vibra Energia (VBBR3): 24/02, após o fechamento de mercado

Alpargatas (ALPA4): 24/02, após o fechamento de mercado

Grupo Mateus (GMAT3): 24/02, após o fechamento de mercado

Hidrovias do Brasil (HBSA3): 24/02, após o fechamento de mercado

Auren (AURE3): 24/02, após o fechamento de mercado

Marcopolo (POMO4): 25/02, após o fechamento de mercado

CBA (CBAV3): 25/02, após o fechamento de mercado

Raia Drogasil (RADL3): 25/02, após o fechamento de mercado

Telefônica Brasil (VIVT3): 25/02, após o fechamento de mercado

Aura Minerals (AURA33): 26/02, após o fechamento de mercado

Klabin (KLBN11): 26/02, após o fechamento de mercado

Alupar (ALUP11): 26/02, horário a confirmar

Weg (WEGE3): 26/02, antes da abertura

Ambev (ABEV3): 26/02, antes da abertura

Braskem (BRKM5): 26/02, horário a confirmar

Iochpe-Maxion (MYPK3): 26/02, após o fechamento de mercado

Kepler Weber (KEPL3): 26/02, após o fechamento de mercado

BRF (BRFS3): 26/02, após o fechamento de mercado

Marfrig (MRFG3): 26/02, após o fechamento de mercado

Odontoprev (ODPV3): 26/02, após o fechamento de mercado

Cosan (CSAN3): 26/02, após o fechamento de mercado

Petrobras (PETR4): 26/02, após o fechamento de mercado

Ultrapar (UGPA3): 26/02, após o fechamento de mercado

Intelbras (INTB3): 26/02, após o fechamento de mercado

Santos Brasil (STBP3): 26/02, após o fechamento de mercado

Embraer (EMBR3): 27/02, antes da abertura

Grendene (GRND3): 27/02, após o fechamento de mercado

Fleury (FLRY3): 27/02, após o fechamento de mercado

C&A Modas (CEAB3): 27/02, após o fechamento de mercado

Localiza (RENT3): 27/02, após o fechamento de mercado

Copel (CPLE6): 27/02, após o fechamento de mercado

Março

Direcional (DIRR3): 10/03, após o fechamento de mercado

Pague Menos (PGMN3): 10/03, após o fechamento de mercado

Track Field (TFCO4): 10/03, após o fechamento de mercado

Cury (CURY3): 11/03, após o fechamento de mercado

Azzas 2154 (AZZA3): 11/03, após o fechamento de mercado

Vulcabras (VULC3): 11/03, após o fechamento de mercado

PRIO (PRIO3): 12/03, após o fechamento de mercado

CSN Mineração (CMIN3): 12/03, após o fechamento de mercado

SLC Agricola (SLCE3): 12/03, após o fechamento de mercado

Cogna (COGN3): 12/03, após o fechamento de mercado

Tenda (TEND3): 12/03, após o fechamento de mercado

CSN (CSNA3): 12/03, após o fechamento de mercado

D1000 (DMVF3): 12/03, após o fechamento de mercado

Grupo Casas Bahia (BHIA3): 12/03, após o fechamento de mercado

Vivara (VIVA3): 12/03, após o fechamento de mercado

Dimed (PNVL3): 13/03, após o fechamento de mercado

Vittia (VITT3): 13/03, horário a confirmar

Smart Fit (SMFT3): 13/03, antes da abertura

EZTec (EZTC3): 13/03, após o fechamento de mercado

Plano & Plano (PLPL3): 13/03, após o fechamento de mercado

Trisul (TRIS3): 13/03, após o fechamento de mercado

Unipar (UNIP3, UNIP6): 13/03, após o fechamento de mercado

Natura (NTCO3): 13/03, após o fechamento de mercado

Magazine Luiza (MGLU3): 13/03, após o fechamento de mercado

LWSA (LWSA3): 13/03, após o fechamento de mercado

Priner (PRNR3): 13/03, após o fechamento de mercado

Eletrobras (ELET3): 13/03, após o fechamento

Even (EVEN3): 17/03, após o fechamento de mercado

Allos (ALOS3): 17/03, após o fechamento de mercado

Grupo SBF (SBFG3): 17/03, após o fechamento de mercado]

Desktop (DESK3): 17/03, após o fechamento de mercado

Frasle Mobility (FRAS3): 18/03, após o fechamento de mercado

Blau (BLAU3): 18/03, após o fechamento de mercado

Energisa (ENGI11): 18/03, horário a confirmar

StoneCo. (STNE): 18/03, horário a confirmar

YDUQS (YDUQ3): 18/03, após o fechamento de mercado

Ecorodovias (ECOR3): 18/03, após o fechamento de mercado

Taesa (TAEE11): 18/03, após o fechamento de mercado

Mater Dei (MATD3): 19/03, antes da abertura

Randoncorp (RAPT4): 19/03, após o fechamento de mercado

Minerva (BEEF3): 19/03, após o fechamento de mercado

Lavvi (LAVV3): 19/03, após o fechamento de mercado

Moura Dubeux (MDNE3): 19/03, após o fechamento de mercado

Brava Energia (BRAV3): 19/03, após o fechamento de mercado

PetroReconcavo (RECV3): 19/03, após o fechamento de mercado

Enjoei (ENJU3): 19/03, após o fechamento de mercado

Guararapes (GUAR3): 19/03, após o fechamento de mercado

Positivo (POSI3): 19/03, após o fechamento de mercado

Unifique (FIQE3): 19/03, após o fechamento de mercado

Melnick (MELK3): 20/03, antes da abertura

Anima (ANIM3): 20/03, após o fechamento de mercado

Méliuz (CASH3): 20/03, após o fechamento de mercado

Hapvida (HAPV3): 20/03, após o fechamento de mercado

Hypera (HYPE3): 20/03, após o fechamento de mercado

Viveo (VVEO3): 20/03, após o fechamento de mercado

Cyrela (CYRE3): 20/03, após o fechamento de mercado

Petz (PETZ3): 20/03, após o fechamento de mercado

Zamp (ZAMP3): 20/03, após o fechamento de mercado

Bemobi (BMOB3): 20/03, após o fechamento de mercado

JSL (JSLG3): 20/03, após o fechamento de mercado

Mills (MILS3): 20/03, após o fechamento de mercado

Cemig (CMIG4): 20/03, após o fechamento de mercado

Brisanet (BRST3): 24/03, após o fechamento de mercado

Sabesp (SBSP3): 24/03, após o fechamento de mercado

Armac (ARML3): 24/03, após o fechamento de mercado

Movida (MOVI3): 24/03, após o fechamento de mercado

Bradespar (BRAP4): 25/03, antes da abertura

Boa Safra (SOJA3): 25/03, após o fechamento de mercado

JBS (JBSS3): 25/03, após o fechamento de mercado

Eletromidia (ELMD3): 25/03, após o fechamento de mercado

Tupy (TUPY3): 26/03, após o fechamento de mercado

Dasa (DASA3): 26/03, após o fechamento de mercado

Kora Saúde (KRSA3): 26/03, após o fechamento de mercado

Rede D’Or (RDOR3): 26/03, após o fechamento de mercado

Americanas (AMER3): 26/03, após o fechamento de mercado

IMC (MEAL3): 26/03, após o fechamento de mercado

Allied (ALLD3): 26/03, após o fechamento de mercado

Vamos (VAMO3): 26/03, após o fechamento de mercado

Equatorial Energia (EQTL3): 26/03, após o fechamento de mercado

Oncoclínicas (ONCO3): 27/03, horário a confirmar

Multilaser (MLAS3): 27/03, após o fechamento de mercado

Ser Educacional (SEER3): 27/03, após o fechamento de mercado

Ambipar (AMBP3): 27/03, após o fechamento de mercado

Simpar (SIMH3): 27/03, após o fechamento de mercado

Gol (GOLL4): 28/03, horário a confirmar

Copasa (CSMG3): 28/03, após o fechamento de mercado

JHSF (JHSF3): 31/03, horário a confirmar

Cruzeiro do Sul (CSED3): 31/03, após o fechamento de mercado

Orizon (ORVR3): 31/03, após o fechamento de mercado

Serena Energia (SRNA3): 31/03, após o fechamento de mercado

Abril

Zenvia (ZENV): 15/04, Horário a confirmar

Sem data

G2D (G2DI33)

ISA Enegia (ISAE4)

O calendário de resultados pode sofrer alterações a qualquer momento. Consulte os sites de RI das empresas para as informações mais atualizadas.

