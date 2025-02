Baldoni cria site que mostra mensagens ‘íntimas’ entre ele e Blake Lively

Enquanto a batalha legal com Blake Lively continua, Justin Baldoni tenta levar o conflito ao ‘tribunal’ da opinião pública.

Foi há menos de um mês que Baldoni divulgou a sua intenção de criar um website que reforçasse as suas acusações contra Blake Lively

E não é que o ator disse e cumpriu? Segundo o TMZ, o também diretor de ‘Isto Acaba Aqui’, lançou uma plataforma com um link que detalha o seu lado do conflito. O mesmo foi apresentado ao tribunal na sexta-feira, 31 de janeiro.

O website, intitulado ‘The Lawsuit Info’, apresenta apenas uma página com links que dão acesso a dois documentos diferentes relacionados com a batalha jurídica que está ocorrendo entre os colegas de elenco.

O primeiro, intitulado ‘reclamação alterada’, contém uma nova versão do processo que Baldoni apresentou contra Lively no dia 16 de janeiro em resposta à ação inicial que a atriz deu contra ele.

O segundo link do site recém-criado intitula-se ‘Linha do tempo dos eventos relevantes’ e oferece uma cronologia do que teria acontecido antes e depois das filmagens de ‘Isto Acaba Aqui’. O documento começa com a primeira troca de e-mails entre Baldoni e a autora do livro, Colleen Hoover, em janeiro de 2019.

Ao longo de 168 páginas, esta ‘linha do tempo’ mostra textos, e-mails e outras correspondências – algumas que nunca foram tornadas públicas – compartilhadas em ordem cronológica para apresentar a versão de Baldoni.

Entre as mensagens divulgadas, surge uma em que Blake Lively supostamente, escreveu: “Se me conhecesses pessoalmente, saberias o quanto ‘ballbusting’ é gostoso (o fetiche conhecido por ‘ballbusting’ consiste no desejo sexual de homens ao serem golpeados na zona genital). É a minha linguagem do amor. Picante e brincalhona, nunca com dentes”.

Outra troca de mensagens de texto teria ocorrido em fevereiro de 2023, entre Ryan Reynolds, marido de Blake, e Baldoni. O primeiro teria escrito: “Estou animado por vocês trabalharem juntos. Estou animado para que a Blake abra seu cofre criativo com alguém tão dinâmico como tu. Isto vai ser Incrível. Eu adoro-te, Justin”.

Vale lembrar que, em dezembro de 2024, Blake Lively processou, acusando-o de assédio sexual e de difamação. Baldoni negou as acusações de assédio sexual e, posteriormente, processou a atriz e o marido, Ryan Reynolds.

Leia Também: Rapper YFN Lucci é libertado da prisão após cumprir quase quatro anos