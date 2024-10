Balé TCA oferece aulas abertas de dança clássica durante mês de outubro

O Balé Teatro Castro Alves (BTCA) vai oferecer aulas gratuitas de ballet clássico durante o mês de outubro, no Espaço Xisto Bahia, nos Barris. As aulas serão ministradas pelo dançarino da companhia Leonard Henrique e devem ser ofertadas 15 vagas por aula, preenchidas mediante ordem de chegada, em todas as segundas e quartas do mês, das 10h30 às 12h.

As aulas, totalmente gratuitas, oferecem uma abordagem ao Balé Clássico como uma ferramenta para o aprimoramento físico e a compreensão muscular, focando na manutenção da forma física e técnica de bailarinos profissionais e alunos de nível intermediário a avançado. As turmas são direcionadas para interessados que tenham um conhecimento intermediário ou avançado na prática.

Buscando promover o intercâmbio com grupos e companhias de dança locais, o Balé Teatro Castro Alves (BTCA) recebe a Reforma Cia de Dança, companhia dirigida pelo bailarino Guego Anunciação. A companhia pública de dança da Bahia promove uma troca artística e técnica com a Reforma. O resultado será visto em cena, no mês de novembro, com a construção de um novo espetáculo de dança.