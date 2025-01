Baleia-piloto de mais de 4 metros encalha em praia de Santa Catarina

Um mamífero do gênero Globicephala sp, conhecido como baleia-piloto, foi encontrado encalhado na manhã dessa terça-feira (7/1), em Imbituba, no litoral Sul de Santa Catarina. De acordo com a equipe da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc), o animal de 4,88 metros é um macho adulto.

A baleia foi localizada na Praia do Porto, por volta das 6h30. Segundo a equipe de veterinários, o mamífero encalhou na praia já debilitado. O Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS), da Udesc, e o Protocolo de Encalhes de Mamíferos Marinhos da APA da Baleia Franca foram acionados e realizam o atendimento do animal.

