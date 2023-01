Baleias encalham em praia de Arraial do Cabo e assustam banhistas; assista

O último dia de 2022 foi a típico na Prainha, em Arraial do Cabo, localizada na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. Três baleias encalharam e assustaram banhistas que estavam no local. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o exato momento em que os animais se debatiam na água. A maioria dos banhistas correm e saem do mar. Um pequeno grupo de pessoas ajuda as baleias. Além disso, as imagens mostram uma água escura, parecida com sangue. Inclusive, banhistas dizem no vídeo que se tratavam de tubarões. No entanto, a Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Fundação do Meio Ambiente (Funtec), informou que eram cetáceos odontocetos, espécies de baleias. Em 2012, golfinhos encalharam no mesmo local.

A galera que estava em Arraial do Cabo se assustou com o mar de sangue, na Prainha, graças a um ataque de cetáceos odontocetos, que são espécies de baleias. Olha o susto da galera fugindo da água pic.twitter.com/LkDy7yQ4tB — Plantão JF (@OcorrenciasJF) January 1, 2023