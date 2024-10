“Bancada de Coronel” na AL-BA vai forçar embate por 1ª vice-presidência em chapa da Mesa Diretora em 2025

O “G10” da Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA) se articula para formar uma chapa na disputa pela Mesa Diretora da Casa em 2025. De acordo com informações obtidas pelo Bahia Notícias, o grupo, que é liderado pelo senador Angelo Coronel (PSD), apoia a reeleição do presidente Adolfo Menezes (PSD), mas se organiza para obter apoio pela tão cobiçada primeira vice-presidência da AL-BA.

Inclusive, na semana passada, o grupo realizou uma reunião em que decidiu apoiar a recondução do social-democrata. No entanto, Adolfo pode ser impedido de continuar na cadeira por conta de uma possível decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), a qual poderá limitar a recondução de presidente de assembleia legislativa em uma mesma legislatura.

Dentro do grupo, os deputados Niltinho (PP), Nelson Leal (PP) e Vitor Azevedo (PL) são quem figuram entre os principais interessados em assumir a primeira vice-presidência. Segundo interlocutores, a preferência tem sido por Niltinho, que teria apoio de pessoas ligadas ao governo de Jerônimo Rodrigues (PT).

Em conversa com a reportagem, uma fonte afirmou que as conversas ainda não foram aprofundadas e indicou que as negociações devem se aprofundar após as eleições de Camaçari, no próximo domingo (27). Contudo, já há o consenso de que não deve ocorrer um “bate-chapa” entre os membros do grupo na disputa pelos cargos na Mesa Diretora.