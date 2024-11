Bancada do PT busca “manter espaços” na Mesa Diretora e mira ampliação na participação de comissões na AL-BA

Apesar de deter a presidência da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), a bancada do Partido dos Trabalhadores da Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA) avalia que a sigla poderia ter uma maior participação nas comissões temáticas. De acordo com fontes ouvidas pelo Bahia Notícias, o objetivo da sigla é manter seu espaço na Mesa Diretora, mas com um incremento nas discussões de matérias da Casa ao participar de mais comissões.

“Temos só que rever essa questão das comissões. Acho que nossa participação poderia ser maior”, contou um interlocutor.

Atualmente, o PT e o PSD são os partidos com maiores participações nas comissões permanentes da Casa. Cada uma das siglas possuem um total de 11 integrantes nas 10 comissões da AL-BA. Vale ressaltar que a sigla com a maior bancada é o União Brasil, com 10 deputados, enquanto o PT e o PSD dividem a segunda posição, com 9 cada um.

Apesar da forte participação nas comissões, o PT não tem participantes em três bancas da AL-BA. São elas: Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento Econômico e Turismo; Comissão de Meio Ambiente, Seca e Recursos Hídricos; e Comissão de Saúde e Saneamento.

Os espaços, no entanto, devem ser analisados após as eleições da Mesa Diretora, como de “praxe” na Casa. Contudo, uma liderança do PT sinalizou que o partido deve indicar mais nomes para a Comissão de Finanças, que atualmente tem apenas Zé Raimundo como membro titular. “Finanças é uma Comissão importante da Casa, certamente queremos ampliar nosso espaço por lá.”

Dentro da bancada petista, os parlamentares Marcelino Galo e Maria Del Carmen não são titulares de nenhuma comissão. No caso da deputada, vale lembrar que ela retornou recentemente de licença médica e, antes do afastamento, era quem presidia a CCJ. Sua suplente, Lucinha do MST, foi a presidente da Comissão de Promoção da Igualdade.

A Federação Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV) irá se reunir na próxima terça-feira (12) para definir as estratégias para a Mesa Diretora. A partir daí, os partidos devem começar a discutir, também, a participação do bloco nas comissões temáticas. Levando em consideração a união das três siglas, a Federação detém 17 deputados na AL-BA.

Veja como está a composição do PT nas bancadas:

Fátima Nunes:

Comissão de Agricultura e Política Rural; Comissão dos Direitos Da Mulher; Comissão Especial da Promoção da Igualdade; Comissão Especial de Desporto, Paradesporto e Lazer.