Bancada do PT declara apoio à reeleição de Adolfo Menezes e proporcionalidade na Mesa da AL-BA

Uma reunião na tarde desta terça-feira (29), selou o apoio da bancada do Partido dos Trabalhadores (PT) na Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA) para a recondução do deputado Adolfo Menezes (PSD) para a presidência da Casa. Com a presença da Executiva do PT, o apoio foi formalizado e o próximo passo deve ser discutir com os demais parlamentares da federação PT, PCdoB e PV a proporcionalidade das legendas na composição da Mesa Diretora.

Conforme a líder do PT na AL-BA, Fátima Nunes, a decisão pelo apoio foi unanimidade na bancada. “O debate ocorreu de forma ampla, participativa e democrática. Reconhecendo, assim, a importância da continuidade do trabalho do colega Adolfo Menezes a frente da presidência da Casa”, declarou a líder petista.

A reunião também contou com a presença da deputada Maria Del Carmen (PT), que retomou o mandato na AL-BA após dois meses. A parlamentar de 75 anos sofreu com uma queda, sendo diagnosticada com dorsolombalgia de forte intensidade, com duas fraturas na região na coluna e foi vista em cadeira de rodas no encontro desta terça.