Banco Central da Argentina fecha acordo de recompra de US$ 1 bilhão para melhorar liquidez

O Banco Central da República Argentina (BCRA) anunciou um novo acordo de recompra de US$ 1 bilhão com cinco instituições financeiras internacionais. Essa operação, que se trata de uma recompra passiva (REPO), terá um prazo de vencimento de dois anos e quatro meses, com uma taxa fixa de 8,8% ao ano, que é composta pela taxa de referência SOFR e uma sobretaxa de 4,75%. Essa estratégia visa melhorar a gestão da liquidez em moeda estrangeira, permitindo ao BCRA operar a um custo mais baixo do que as alternativas disponíveis no mercado. Com isso, a instituição busca aumentar sua flexibilidade para lidar com possíveis desequilíbrios no mercado cambial argentino. Em 2024, o BCRA já havia destacado que a elevação das reservas contribuiu para a normalização dos pagamentos no comércio internacional, evitando interrupções na cadeia produtiva.

Além disso, o banco central argentino informou que, em um leilão realizado no dia 27 de dezembro, recebeu propostas que totalizavam US$ 2,8 bilhões. No entanto, decidiu não aceitar um valor maior devido à alta demanda, o que demonstra um cenário de interesse significativo por parte dos bancos internacionais. O BCRA também enfatizou que esse interesse reforça a tendência de normalização no acesso aos mercados internacionais de crédito, o que está em sintonia com a redução do risco país.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA