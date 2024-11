Banco Central sobe previsões da inflação e do dólar para 2024

As previsões para a cotação do dólar apresentadas no relatório Focus do Banco Central, publicado nesta segunda-feira (18), mostram um aumento nas expectativas do mercado financeiro para os próximos anos. Em 2024, a mediana das projeções subiu de R$ 5,55 para R$ 5,60, refletindo uma elevação em relação ao valor de R$ 5,42 registrado no mês passado.

Para 2025, a projeção também cresceu, passando de R$ 5,48 para R$ 5,50. Há quatro semanas, a previsão era de R$ 5,40, indicando uma tendência de alta nas estimativas. Em relação a 2026, a mediana das projeções foi alterada de R$ 5,40 para R$ 5,47, enquanto um mês antes, a expectativa era de R$ 5,30.

Para 2027, a previsão também foi revista, subindo de R$ 5,40 para R$ 5,45, em comparação com os R$ 5,30 de quatro semanas atrás. As projeções do relatório Focus são calculadas com base na média para a taxa no mês de dezembro, e não no valor projetado para o último dia útil de cada ano como acontecia até 2020. Logo, essa mudança proporciona uma maior precisão nas estimativas do mercado financeiro.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Victor Trovão