Banco do Brasil libera R$ 19 bilhões em crédito para Estados e municípios

O Banco do Brasil liberou um total de R$ 19 bilhões em crédito voltado para Estados e municípios, utilizando as linhas de crédito BB Financiamento Setor Público e o Programa Eficiência Municipal (PEM). Com essa ação, a carteira de operações de crédito destinada ao setor público alcançou a marca de R$ 70,5 bilhões. Os recursos disponibilizados têm como objetivo financiar despesas de capital, abrangendo áreas essenciais como infraestrutura viária, saúde, educação e energia renovável. A União garante 91,5% do valor emprestado, o que possibilita a oferta de juros mais baixos para os tomadores.

Entre janeiro e agosto de 2024, o Banco do Brasil estabeleceu 389 operações de crédito com municípios, superando o recorde anterior de 379 contratos registrados em 2023. Esse aumento reflete a crescente demanda por financiamento público em diversas regiões do país. Dentre as operações realizadas, destacam-se 21 contratos em condições especiais no Rio Grande do Sul, que somam R$ 365,6 milhões. Essas iniciativas beneficiarão aproximadamente 2,2 milhões de cidadãos, contribuindo para o desenvolvimento local e a melhoria da qualidade de vida nas comunidades atendidas.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA