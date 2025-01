Banco do Nordeste incrementa investimentos com as indústrias na Bahia

O Banco do Nordeste encerrou o ano de 2024 com R$ 825 milhões aplicados no setor industrial da Bahia com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE). O montante representa crescimento de 10,5% de investimentos no setor, comparado ao ano de 2023.

Uma das empresas beneficiadas foi a Borrachas Vipal Nordeste, localizada na rodovia 324, em Feira de Santana, com financiamento destinado à ampliação da fábrica de Feira de Santana e aquisição de máquinas e equipamentos nacionais e internacionais. O crédito via FNE Inovação e FNE Industrial prevê a implantação de uma nova linha de pneus visando aos mercados brasileiro, latino e norte-americanos.

A empresa recebeu no ano passado o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, o diretor financeiro e de crédito do Banco do Nordeste, Wanger Alencar, e o superintendente Pedro Neto, para visita técnica às instalações e apresentação do projeto de expansão. De acordo com o CEO da empresa, Renan Patrício Lima, a unidade é considerada atualmente uma das mais modernas do mundo no segmento e a expectativa é de geração de cerca de 150 empregos diretos com a ampliação.

A Vipal Nordeste faz parte do grupo econômico Borrachas Vipal S/A, sociedade de capital aberto, sediada no Rio Grande do Sul. “A Vipal Borrachas, por meio da Vipal Nordeste, foi muito bem recebida desde o instante em que decidiu instalar uma unidade industrial na Bahia, há 16 anos, e, desde então, assumiu o compromisso de crescer junto com a comunidade, gerando empregos e oportunidades. Estamos escrevendo mais um capítulo dessa parceria que, certamente, contribuirá ainda mais para o desenvolvimento econômico e social da região”, destacou Renan Lima.

Expectativa

A região de Feira de Santana é um importante polo industrial para o estado. De acordo com o superintendente Pedro Lima Neto, a atração e manutenção de indústrias como essa estão entre as prioridades do BNB para 2025.

“Nós acreditamos em todo potencial da Bahia para sediar indústrias como a Vipal, de alta competitividade e posicionamento no mercado. Temos atuado fortemente junto ao governo do estado e parceiros, como a Federação das Indústrias da Bahia, para que tenhamos cada vez mais investimentos desse porte”, reforçou Pedro. De acordo com o orçamento programado da instituição para 2025, a expectativa é superar a marca de R$ 1 bilhão para as indústrias no estado com recursos do Fundo Constitucional.

Foto: Ascom BNB Bahia