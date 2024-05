Banco dos Brics, liderado por Dilma, repassará R$ 5,7 bi ao RS

Presidente do Novo Banco de Desenvolvimento, chamado de Banco dos Brics, Dilma Rousseff anunciou, nesta terça-feira (14/5), repasse de R$ 5,7 bilhões ao Rio Grande do Sul, em meio à catástrofe provocada pelas chuvas.

“Quero anunciar a liberação de US$ 1,115 bilhão — o equivalente a R$ 5,750 bilhões — dos recursos do Novo Banco de Desenvolvimento para o estado do Rio Grande do Sul enfrentar a calamidade”, afirmou, pelo X (antigo Twitter).

Segundo a presidente do banco, os recursos chegarão sem burocracias para o estado por parcerias com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), o Banco do Brasil e o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE).

Dilma informou ter conversado sobre o valor com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o governador gaúcho, Eduardo Leite (PSDB), “para tratarmos desta situação dramática e definir como prestar ajuda financeira”.

Veja o pronunciamento:

“Quero reiterar minha solidariedade aos gaúchos e aos governos federal e estadual. O Banco dos Brics tem compromisso e atuará na reconstrução e na recuperação da infraestrutura do estado. Queremos ajudar as pessoas a reconstruir suas vidas”, continuou.

A ex-presidente do Brasil também falou que os gaúchos a “adotaram há mais de 50 anos”.