Banco Master inaugura nova sede concentrando todas as suas operações e anuncia aumento de capital

O Banco Master fechou 2024 com resultados recordes, alcançando um lucro de aproximadamente R$ 1 bilhão e elevando seu patrimônio para R$ 4,8 bilhões. A instituição inicia o ano de 2025 com grandes movimentações, incluindo a mudança de sede para unificar suas operações, como Will Bank, Kovr e Credcesta. Como parte do plano de expansão, o banco anunciou um aumento de capital de R$ 2 bilhões, cujo aporte será feito pela Master Holding, sócia do banco, elevando seu patrimônio para quase R$ 7 bilhões, com expectativa de atingir R$ 8 bilhões até o fim do ano. O investimento reforça a estratégia de crescimento focada no varejo, com a ampliação do Credcesta e da base de clientes do will bank.

“Essa movimentação reflete nosso compromisso com o futuro do Banco Master e a confiança no potencial de crescimento sustentável da instituição”, afirma Daniel Vorcaro, presidente do Banco Master.

A decisão vem na esteira do reconhecimento do mercado: no ano passado, a Fitch Ratings elevou o rating nacional de longo prazo do Banco Master de BBB (bra) para A-(bra), destacando o crescimento estratégico da instituição, suas aquisições bem-sucedidas e a ampliação das receitas.

Nova sede no centro financeiro de São Paulo marca nova fase de expansão

Em sintonia com esse crescimento, o Banco Master inaugura sua nova sede no centro financeiro de São Paulo, consolidando sua presença na principal zona financeira do país. Com uma estrutura moderna de 30.000 m², o novo espaço foi projetado para proporcionar maior eficiência operacional e um ambiente inovador, alinhado às melhores práticas do setor financeiro.

“Estamos preparados para dar continuidade à nossa trajetória de sucesso, com foco na excelência operacional, no atendimento de qualidade e em um crescimento que seja sustentável para todos os nossos clientes e colaboradores”, diz Augusto Lima, CEO do Banco Master.

A mudança reforça a estratégia do banco de estreitar sua proximidade com os grandes players do mercado, fortalecendo sua posição como uma das instituições financeiras mais relevantes do Brasil. Com inovação, solidez e foco no atendimento de excelência, o Banco Master segue avançando em sua trajetória de crescimento sustentável.

O post Banco Master inaugura nova sede concentrando todas as suas operações e anuncia aumento de capital apareceu primeiro em ISTOÉ DINHEIRO.