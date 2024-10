Banco Mundial revisita projeções econômicas da Argentina para 2025

O Banco Mundial atualizou suas previsões para a economia da Argentina, aumentando a expectativa de queda do Produto Interno Bruto (PIB) em 2024 de 2,8% para 3,5%. Para o ano seguinte, a projeção de crescimento foi mantida em 5%, enquanto a estimativa para 2026 foi ligeiramente elevada, passando de 4,5% para 4,7%. William Maloney, economista-chefe do Banco Mundial para a América Latina, comentou sobre os desafios enfrentados pela Argentina ao longo do último ano. Ele enfatizou a importância do ajuste fiscal, que contribuiu para a redução da inflação mensal, que caiu de cerca de 25% para 4%.

Essa medida é vista como essencial para a recuperação econômica do país. Maloney também observou sinais de recuperação em setores específicos, como o imobiliário e a produção de motocicletas. No entanto, ele alertou que a sustentabilidade dessa recuperação está atrelada ao equilíbrio das contas públicas. A situação fiscal do país continua a ser um fator crítico para o futuro econômico da Argentina.

Além disso, o economista expressou preocupação com o aumento da pobreza no país. Apesar de já serem notados alguns avanços, a redução dos índices de pobreza dependerá do crescimento econômico projetado para os próximos anos. A expectativa é que a melhora nas condições econômicas ajude a mitigar os impactos sociais adversos enfrentados pela população argentina.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias