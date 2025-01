Bancorbrás incentiva empresas a cuidarem do bem-estar do colaborador

Empresas que se preocupam com a saúde e o bem-estar dos colaboradores adotam práticas que vão além do aspecto financeiro. Campanhas de incentivo, premiação e reconhecimento são alguns dos pilares essenciais para promover qualidade de vida no ambiente de trabalho.

Entre os benefícios de reconhecer um funcionário com viagem, por exemplo, estão o aumento da motivação, retenção de talentos, redução do turnover (taxa de rotatividade de colaboradores de uma empresa) e fortalecimento dos laços, além de reforço da cultura organizacional.

Para se ter uma ideia, de acordo com o Ministério do Turismo, 35% da população brasileira planeja viajar a lazer, entre dezembro de 2024 e fevereiro de 2025, sendo que 54% escolheram a praia como principal atrativo para curtir as férias, seguido de atrações de natureza/ecoturismo (10%) e aventuras e saúde com 5%.

Pensando nisso, o Trib Pass, do Grupo Bancorbrás, é uma excelente opção para empresas oferecerem incentivo, descontos e reconhecimento aos colaboradores.

O produto é um clube de benefício estratégico para a cultura organizacional com viagens personalizadas, adaptadas às necessidades de cada parceiro cujo objetivo é promover o equilíbrio entre trabalho e lazer da equipe.

As empresas também podem premiar colaboradores com tribz — moedas que permitem adquirir experiências, como passagens aéreas e hospedagens em diversos destinos, além de passeios turísticos memoráveis.

De acordo com Daniela Sobreira, gerente executiva do Trib Pass, o produto foi criado para oferecer às empresas um novo benefício, com uma proposta de valor distinta do que normalmente encontramos no dia a dia, visando ao bem-estar, à qualidade de vida e aos momentos memoráveis.

“Quem não gosta de viajar, não é mesmo? E, ainda mais, com um benefício proporcionado pela empresa onde trabalha. A empresa faz parte desse momento e das lembranças. É isso que queremos construir: memórias.” Daniela Sobreira, gerente executiva do Trib Pass

Nesse sentido, o Trib Pass pode ser um benefício flexível, um programa de incentivo ou até uma premiação em ações planejadas para diversas equipes.

“Conseguimos adaptar nosso produto conforme as necessidades de cada empresa. Nosso objetivo é atuar na retenção, no engajamento e na sustentação. O Trib Pass veio para fazer a diferença e oferecer aos seus colaboradores um mundo de possibilidades”, destaca Daniela.

“Essa iniciativa traz um mundo de possibilidades e experiências para as companhias que devem ter um olhar mais cuidadoso com o colaborador.” Daniela Sobreira, gerente executiva do Trib Pass

Segundo Carlos Eduardo Pereira, diretor-executivo das empresas de turismo do Grupo Bancorbrás, viajar é um artigo de primeira necessidade e as pessoas estão economizando bastante para isso.

“Uma empresa onde os colaboradores possam desfrutar de momentos de lazer com suas famílias é um ganho, uma vez que também pode atrelar a esse produto campanhas de meta, competição interna, promovendo várias oportunidades em que o Trib Pass seja o produto principal”, garante.

“Com certeza isso trará mais empenho ao funcionário, que trabalhará mais motivado e engajado.” Carlos Eduardo Pereira, diretor-executivo das empresas de turismo do Grupo Bancorbrás

Grupo Bancorbrás

Site | Facebook | Instagram