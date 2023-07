Bancos mudam horários jogos do Brasil na Copa do Mundo Feminina

Os bancos terão horário especial de atendimento presencial ao público nas agências, abrindo uma hora mais tarde, nos dias de jogos da seleção brasileira que se iniciarem às 8h. A mudança foi anunciada pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban) nessa quinta-feira (20). Segundo a Febraban, quando os jogos forem realizados mais cedo, sem impacto, portanto, no horário normal de funcionamento das agências bancárias, não haverá necessidade de alteração do expediente. Os canais digitais e remotos dos bancos, como internet e mobile banking, assim como as salas de autoatendimento, funcionarão normalmente nos dias de jogos da seleção brasileira, seguindo os horários estabelecidos por cada instituição, a seu critério. Confira as mudanças: Nos jogos com horário previsto às 8 horas (de Brasília) • Nos Estados com horário igual ao horário de Brasília, o atendimento ao público será das 11h às 17h. • Nos Estados com diferença de 1h em relação ao horário de Brasília, o atendimento ao público será das 10h às 16h. • Nos Estados com diferença de 2h em relação ao horário de Brasília: das 9h às 15h. • Nas agências em Fernando de Noronha (1h antes do horário de Brasília): das 12h às 18h