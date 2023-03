Band retira videocassetadas do Faustão após ameaça de processo

A Band retirou as videocassetadas do programa comandado por Faustão após uma ameaça de processo. Além de deixar a grade do Faustão da Band, a atração também foi retirada das redes sociais e canal no YouTube.

A plataforma de vídeos, inclusive, apresentou avisos sobre violações de direitos autorais nas imagens das videocassetadas. De acordo com o Notícias da TV, a emissora recebeu uma notificação extrajudicial das empresas que vendem o conteúdo.

Faustão começou a carreira aos 14 anos, trabalhando como repórter da rádio Centenário de Araras. Mais tarde, mudou-se para Campinas e passou a trabalhar na Rádio Cultura. Em 1970, foi contratado para apresentar o jornal da noite da Record TV, onde também foi redatorTV Globo/Reprodução

Em 1989, Silva estreou na TV Globo como apresentador do Domingão do Faustão. O artista permaneceu à frente do programa até 2021, quando assinou contrato de cinco anos com a BandDivulgação/Globo

Embora a televisão seja o principal chamariz do programa, o canal do apresentador também ajuda no faturamento, principalmente com patrocinadores. Em média, a íntegra que vai para a internet rende 25 mil visualizações por dia.