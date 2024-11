Band tem favorita para substituir Ana Paula Padrão; saiba quem

Ana Paula Padrão oficializou sua saída da apresentação do MasterChef Brasil a partir de 2025. Nos bastidores, a corrida para definir quem assumirá o posto já começou, e a coluna Fábia Oliveira descobriu, com exclusividade, que a Band está de olho em Helena Rizzo, atual jurada do programa.

Segundo fontes da coluna, Helena seria jurada e apresentadora do reality, mudando um pouco o formato da atração. Em outros países, isso já é feito. No entanto, a decisão final ainda precisaria passar pela aprovação da Endemol, que faz a coprodução do programa junto com a emissora, já que envolve contratos específicos que exigem alinhamento entre as duas partes para qualquer mudança no elenco.

Com as gravações da temporada de 2024 já concluídas, a emissora não estaria com tanta pressa para fechar a nova apresentadora. A expectativa é que o martelo seja batido até meados de dezembro.

5 imagens Fechar modal. 1 de 5 Fogaça, Helena e Jacquin formavam o júri do programa sob comando de Ana Paula Padrão Foto: Divulgação 2 de 5 Ana Paula Padrão é a apresentadora Divulgação 3 de 5 Ela é jornalista Divulgação 4 de 5 Ana Paula Padrão Instagram/Reprodução 5 de 5 Ana Paula Padrão

Ainda de acordo com fontes da coluna, a Band deve apresentar uma lista com três possíveis opções para a Endemol, que tomará a decisão final, em conjunto, com base também em critérios comerciais.

Além de Helena Rizzo, outros nomes estão em pauta para a posição. Alguns, inclusive, já teriam sido descartados como: Cátia Fonseca e Regina Volpato.

Rodrigo Hilbert, que vem sendo ventilado por aí, é um nome que divide opiniões na Band. Enquanto alguns executivos o consideram um candidato forte, outros acreditam que a imagem dele ainda está fortemente associada ao GNT.

Ana Furtado também surgiu como uma possibilidade bem vista, especialmente pelo apelo publicitário que a conexão com seu marido, Boninho, traria ao programa. Contudo, as negociações não foram promissoras. Isso porque, segundo fontes, Boninho teria sugerido um percentual elevado no plano comercial, uma prática comum no BBB, que conta com orçamentos muito superiores ao do MasterChef. A Band, porém, não conseguiu atender às condições financeiras apresentadas por ele, tornando inviável a parceria.

Outra sugestão foi André Marques, mas ele também tem compromissos com Boninho, o que torna as negociações difíceis.

Enquanto isso, a Band mantém o foco em fechar uma decisão estratégica para manter o sucesso do MasterChef Brasil na próxima temporada.