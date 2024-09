Banda BIG UP apresenta espetáculo na JAI Club para celebrar marco na carreira

Com uma carreira de alcance nacional e diversos sucessos, a banda paulistana BIG UP tem muito a comemorar. Formado por Gabriel Geraissati (Gage), Lucas Pierro e Ras Grilo, o trio comemora os 7 anos de seu álbum de estreia, “Uni-Versos”, com uma turnê que aposta nos grandes sucessos do grupo como “Xangô”; “Conexão”; “Eleva”, além de ter rendido frutos e parcerias com grandes nomes da música como Seu Jorge, Melim, Gilsons, Maneva, entre outros. O primeiro show acontece em 28 de setembro em São Paulo, na renomada Jai Club, casa que já recebeu apresentações de grandes artistas do reggae nacional e internacional.

“Esse show vai ser dedicado ao aniversário de 7 anos do nosso primeiro disco, ‘Uni-Versos’. Vamos fazer uma coisa inédita que é tocar o disco todo na íntegra. O lugar escolhido para comemorar também faz parte da história: a Jai foi onde tudo começou para a BIG UP, então esse show vai ser aquele raiz, para a galera que gosta mesmo do nosso trabalho e quer fazer acontecer aquela atmosfera única que quem conhece sabe, só tem nos shows da Big Up!”, conta Pierro, vocalista da banda.

Prometendo cantar diversos sucessos, o trio ainda convocou Julies Mazarini, um dos grandes destaques do pop reggae com seus mais de 190 mil ouvintes mensais no Spotify, com hits como “Quem Sabe”, ao lado de Sofia Gayoso; “Se Deus Quiser”; “Tô Falando Sério”, além de parcerias com Planta & Raiz e Maneva, para deixar a casa ainda melhor e cheia de energia positiva para uma noitada especial.

“Vai ser um prazer imenso tocar em São Paulo de novo, faz tempo que não faço um show completo por lá. Será a oportunidade perfeita para rever novos e velhos fãs da minha música e apresentar algumas surpresas que estamos preparando”, revela Julies.

Sobre a BIG UP

A banda BIG UP, formada em 2015, surgiu de maneira despretensiosa, mas com o desejo genuíno de criar música que misturasse os ritmos que seus integrantes mais apreciam, como reggae, rap e MPB. Nascida em Interlagos, zona sul de São Paulo, a banda é composta por Lucas Pierro, Gabriel Geraissati e Ras Grilo, e carrega em sua essência a combinação das personalidades musicais de cada membro.

Lucas Pierro traz as influências do R&B, rap e hip-hop, enquanto Gabriel Geraissati, filho do renomado violonista André Geraissati, contribui com sua bagagem de música popular brasileira. Já Ras Grilo, responsável pelo reggae, oferece o toque singular do gênero, fortemente presente nas produções da banda.

Em 2017, a BIG UP lançou seu álbum de estreia, “Uni-Versos”, tendo como primeiro single a faixa “Xangô”, que rapidamente ganhou espaço nas principais rádios do país e em canais de música na TV. O sucesso foi seguido por outros singles de destaque, como “Eleva”, “Deixa o Amor” e “Menina”, que levaram a banda a se apresentar em grandes festivais como Rock in Rio e João Rock, além de participações em programas de TV como o Só Toca Top, da Rede Globo.

Sobre Julies:

Julies é um dos principais nomes do reggae e do pop reggae no Brasil, conhecido por suas letras cativantes e melódicas. Com uma carreira promissora e uma legião de fãs dedicados, ele continua a emocionar o público com suas músicas autênticas e performances enérgicas. Com mais de 10 milhões de streams nos apps de música, Julies é uma das principais revelações do reggae brasileiro.

Na bagagem, o cantor conta com o álbum debutante “Começo, Meio e Fim”, sucesso de crítica, público e repleto de participações especiais. Com a presença de nomes como Maneva na faixa “Nosso Sentimento”, Anna Lu & Zapi em “Fumaça”, single que já acumula mais de 1 milhão de streams, Deko em “Bela”, Good Vibe na canção “Quando Você Vem” e Viegas em “Ela Arrebenta”, o disco de estreia conta com 10 canções: 9 faixas e uma versão acústica.

Recentemente, Julies se apresentou junto ao Maneva em uma turnê pela Austrália, fortalecendo assim sua presença internacional. Com 190 mil ouvintes mensais no Spotify, o artista continua se destacando no cenário musical.

SERVIÇO BIG UP – 7 anos de Uni-Versos

Data: 28 de setembro de 2024 (sábado)

Local: Jai Club

Endereço: Rua Vergueiro, 2676, Vila Mariana, São Paulo – SP

Horário: 23h (abertura da casa)

Ingressos: https://www.hoppin.com.br/bigup

Shows de abertura: Tito Reis + Julies