Banda Expressão embala corações apaixonados com o novo single “Jura”

A banda Expressão voltou inspirada para criar uma canção que fizesse com que todo dia seja embalado em romance e muito amor. Em versos embalados pelo som do reggae, “Jura” tem produção de Bruno Dupre, conhecido por trabalhar com grandes artistas como Rael, Maneva e Julies e chega em todos os apps de música em 13 de setembro. A composição é assinada por Tercio de Polli, o líder do grupo, André Mastiga e Deko, conhecido por ‘canetadas’ para nomes como Maneva, Di Ferrero, Gabriel Elias e Atitude 67.

O novo som da banda é justamente para aqueles que só tem olhos para o seu amado, ou amada, e que transforma a visão e o sentido da vida apenas por estar apaixonado, assim como pontou a banda.

“A música conta a história da pessoa apaixonada, onde tudo ao redor faz sentido quando se pensa nela, um sentimento de amor e paixão nunca antes vivido, onde o destino faz com que se encontrem e a cumplicidade e recíproca”, contou.

A canção chega com lyric vídeo criado por Tércio de Polli. Em animação, o audiovisual buscar conectar o ouvinte ao sentimento que a canção transmite.

A nova do Expressão vem cheia de amor e carinho, além de um instrumental construído para dar a energia especial que ela precisa. O novo capítulo da banda inclui um show ao vivo, que será captado e lançado em uma versão mais do que especial para os fãs.

Sobre Expressão

Com 25 anos de carreira, a banda Expressão apresentou-se nos principais palcos de São Paulo, ao lado de grandes nomes do Reggae nacional e internacional. Logo em 2002, lança de forma independente seu primeiro álbum “Por um Mundo Melhor”, vendendo mais de 10 mil discos. No ano seguinte, são reconhecidos e recebem o “Prêmio Revelação Reggae 2003”, da rádio 89FM. Com o prêmio, as músicas passaram a ser executadas na 89FM e nas principais rádios de São Paulo. A banda ganha espaço na mídia e participa de inúmeros programas de TV, incluindo o programa Altas Horas, apresentado por Serginho Groisman na Rede Globo.

No final de 2005, a banda lança o disco “Resistência”, com 14 músicas, um dub e duas faixas bônus. Gravado ao vivo no KVA, em São Paulo, o disco atingiu mais de 20 mil cópias vendidas, rendendo shows pelo Brasil e nos principais festivais internacionais de reggae em São Paulo. Hoje, a banda Expressão é reconhecida pelo público e crítica.Somando mais de 60 mil fãs nas redes sociais e mais de 90 mil visualizações no YouTube, a banda detém o hit “Lembranças de um Luau”, consagrado em mais de 100 rádios pelo Brasil.