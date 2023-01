Banda mineira sofre acidente em rodovia de MG; 13 ficam feridos

A banda mineira Halls do Brasil, antiga Chapahalls, sofreu um acidente na noite desse domingo (29/1) na BR-262, em Martins Soares, Minas Gerais. O grupo voltava de um show em Venda Nova do Imigrante, no Espírito Santo.

O Corpo de Bombeiros informou ao G1 que a van onde o grupo estava bateu em uma mureta de duplicação da via. 13 pessoas ficaram feridas no acidente.

No momento em que uma equipe militar chegou ao local, 12 das 13 pessoas já haviam deixado o veículo. Uma mulher de 30 anos seguia na van. Ela foi resgatada e passou pelos primeiros socorros.

A mulher foi levada para um hospital em Belo Horizonte. Os outros 12 feridos foram atendidos pelo Samu e levadas para uma unidade de saúde da região.

O nome dos feridos não foi revelado. Ainda não há atualizações sobre o estado de saúde.