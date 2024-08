Bandeira lidera pesquisa para a presidência do Flamengo e bate martelo

De acordo com pesquisa AtlasIntel, deputado federal Eduardo Bandeira de Melo (PSB-RJ) é o favorito dos torcedores para comandar o Flamengo a partir do ano que vem. Apesar disso, o ex-dirigente do clube afirmou à coluna que não deve disputar a eleição interna, que ocorre em dezembro. Segundo o levantamento, ele é o preferido por 67,1% dos fãs. Vale lembrar, porém, que o direito ao voto é somente dos sócios.

“Fiquei muito feliz com os resultados da pesquisa do Atlas e com a demonstração de carinho da torcida do Flamengo. No entanto, a decisão de não concorrer à presidência do Flamengo já está tomada. Entendo que já cumpri minha missão durante meus 6 anos na presidência e que hoje seria impossível dar ao Flamengo a dedicação integral que marcou minha passagem pelo clube. Como deputado federal, tenho responsabilidades que extrapolam a função de mandatário do clube, inclusive em aspectos ligados ao esporte, como minha atividade na presidência da Frente Parlamentar pela modernização do futebol brasileiro”, disse o parlamentar.

Apesar de não concorrer, espera-se que Eduardo Bandeira de Melo apoie um dos outros candidatos, Rodrigo Dunshee ou Luiz Eduardo Baptista (Bap), que estão com 18,7% e 14,2% de intenção de voto, respectivamente. O levantamento ouviu 2.015 entrevistados entre de 01 a 05 de agosto. O levantamento tem margem de erro de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos.

“Pretendo participar da próxima eleição apoiando um candidato que comungue dos meus princípios e valores e que esteja inserido num grupo determinado a trabalhar para resgatar para o Flamengo o profissionalismo e a impessoalidade”, disse Eduardo Bandeira de Melo.