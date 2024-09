Bandidos apontam armas para crianças em arrastão após festa infantil

São Paulo – Pelo menos cinco famílias foram roubadas por bandidos armados na saída de uma festa infantil no bairro Planalto Paulista, na zona sul de São Paulo, no começo da noite desse sábado (14/9).

Os criminosos chegaram em motocicletas e abordaram as vítimas enquanto elas caminhavam em direção aos carros, por volta das 18h20, nas imediações da avenida Indianópolis.

Eles levaram sete celulares, carteiras e relógios. Os bandidos pararam as motos ao lado dos carros, enquanto outras vítimas foram abordadas na rua.

Uma das vítimas disse ao jornal Folha de S.Paulo que os criminosos foram agressivos e chegaram a apontar as armas para as crianças, a maioria delas entre 3 e 4 anos. Uma mulher foi agredida com uma coronhada.

Ainda de acordo com a testemunha, os ladrões usavam máscaras hospitalares para cobrir o rosto. A vítima afirmou ainda que, com os bandidos, havia um carro que emitiu um som parecido com o de uma sirene de polícia.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) disse, em nota, que o caso foi registrado como roubo pela Delegacia Eletrônica e encaminhado ao 27º DP (Campo Belo), responsável pela região. A Polícia Civil investiga o caso.

“Diligências serão realizadas para a identificação dos criminosos. Se as vítimas tiverem qualquer outra informação, como a localização do celular roubado, é imprescindível avisar as autoridades imediatamente”, completou a pasta.