Bandidos do Comando Vermelho cavam túnel para fugir de presídio no RJ

A construção de um túnel no presídio Vicente Piragibe, em Bangu, na Zona Oeste do Rio (RJ), foi descoberta nesta segunda-feira (2/09) pela Secretaria de Administração Penitenciária (Seap). Os responsáveis pela escavação são integrantes do Comando Vermelho que cumprem pena em regime semiaberto, segundo a Seap.

Após receberem uma denúncia de que presos estavam tentando acessar a rede de esgoto para concluir a fuga, os policiais penais da Subsecretaria de Gestão Operacional realizaram um monitoramento com o auxílio de outras equipes penitenciárias.

A entrada do túnel é pela horta do presídio, entretanto, a escavação não estava completa e ninguém conseguiu fugir. O intuito seria uma fuga em massa, acreditam as autoridades.

Detentos de altíssima periculosidade No instituto Penal Vicente Piragibe se encontram internos de alta periculosidade, lideranças como Márcio Aurélio Martinez Martelo, conhecido como ‘Bolado da Providência’, Gilberto Soares Alves, apelidado de ‘Caveirinha’, Bruno Eduardo da Silva Procopio, chamado de ‘Piná’, e Ilan Nogueira Sales, conhecido como ‘Capoeira’.

"Todos os envolvidos estão sendo identificados, serão isolados por tempo indeterminado e, certamente, vão retornar ao regime fechado", disse a secretária da Seap, Maria Rosa Lo Duca.

Um registro de ocorrência também será realizado para que uma perícia seja feita no local.

Em 2013, 31 presos escaparam por um outro túnel na mesma unidade prisional. Os detentos utilizaram ferramentas do próprio presídio para a escavação do túnel. Eles tinham autorização para trabalhar nas tubulações por onde fugiram.